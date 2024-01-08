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WSJ: Польша пыталась препятствовать расследованию взрывов на «Северных потоках»

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Польские чиновники пытались препятствовать расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», скрывая доказательства о передвижении по Польше подозреваемых в диверсии.
WSJ: Польша пыталась препятствовать расследованию взрывов на «Северных потоках»
  • globallookpress.com
  • © The Swedish Coast Guard/XinHua

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Польские чиновники не спешили предоставлять информацию и скрывали ключевые доказательства о передвижениях предполагаемых диверсантов по польской земле», — говорится в публикации.

Как пишет газета, следствие уже давно расследует версию о том, что диверсия была совершена с территории Украины через Польшу.

Однако факт того, было ли задействовано в этом бывшее польское правительство, установить сложно из-за неспособности Варшавы сотрудничать со следствием.

По версии американского журналиста-расследователя Сеймура Херша, «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

Все документы, созданные при планировании диверсии, вероятно, были физически уничтожены сразу после успеха операции.

Президент России Владимир Путин согласен с выводами Херша о том, что за нападениями стоят спецслужбы США. Как отметили в Кремле, мировой общественности следует вспомнить заявление президента США Джо Байдена о планах уничтожить газопроводы.

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