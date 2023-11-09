Песков: следует вспомнить слова Байдена о планах уничтожить «Северные потоки»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что мировой общественности следует вспомнить заявление президента США Джо Байдена о планах уничтожить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

Песков подчеркнул, что американский лидер публично заявил о планах уничтожить газопровод, и через некоторое время «Северные потоки» действительно были взорваны.

«Думаю, что и мировой общественности следует обратить внимание на эти слова. Потому что опять речь идёт о посягательствах на очень важный энергопроект», — цитирует его РИА Новости.

В расследовании американского журналиста Сеймура Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с выводами Херша о том, что за нападениями стоят спецслужбы США.