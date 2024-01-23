Евродепутат: новый пакет антироссийских санкций ударит по промышленности в ЕС

Эмбарго на импорт алюминия из России, обсуждаемое в рамках подготовки 13-го пакета антироссийских санкций, способно крайне негативно сказаться на промышленности в Европе. Такое мнение высказал евродепутат Георг Майер.

По его словам, которые приводит пресс-служба Австрийской партии свободы, единственными людьми, которые страдают от этих рестрикций, являются миллионы европейцев, так как странам — членам ЕС до сих пор приходится покупать российские энергоносители по завышенным ценам через третьи страны.

Говоря о запрете на импорт российского алюминия, евродепутат подчеркнул, что Еврокомиссия не принимает во внимание тот факт, что европейская промышленность уже находится под давлением из-за негативного влияния санкционных пакетов на цены на энергоносители. И новая мера, по его словам, может стать для неё последней каплей.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что предложения по новому пакету санкций — лишь видимость деятельности ЕС.