Евродепутат: новый пакет антироссийских санкций ударит по промышленности в ЕС
- AP
- © Olivier Matthys
По его словам, которые приводит пресс-служба Австрийской партии свободы, единственными людьми, которые страдают от этих рестрикций, являются миллионы европейцев, так как странам — членам ЕС до сих пор приходится покупать российские энергоносители по завышенным ценам через третьи страны.
Говоря о запрете на импорт российского алюминия, евродепутат подчеркнул, что Еврокомиссия не принимает во внимание тот факт, что европейская промышленность уже находится под давлением из-за негативного влияния санкционных пакетов на цены на энергоносители. И новая мера, по его словам, может стать для неё последней каплей.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что предложения по новому пакету санкций — лишь видимость деятельности ЕС.