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В Госдепе США признали талант экономического руководства России

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Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен признал, что экономическое руководство России «очень талантливо».
В Госдепе США признали талант экономического руководства России
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Артур Габдрахманов

«Российское экономическое руководство очень талантливо», — цитирует его РИА Новости.

О'Брайен подчеркнул, что пока российской экономике удаётся справляться с западными санкциями.

Ранее в Кремле сообщили, что США и страны ЕС, вводя беспрецедентные санкции против России, совершенно не задумывались об эффекте бумеранга, который очевиден.

Европейский союз признал, что целью введённых против Национального расчётного депозитария (НРД) санкций стал подрыв российской экономики.

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