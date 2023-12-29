Песков: эффект бумеранга от санкций Запада против России очевиден

США и страны ЕС, вводя беспрецедентные санкции против России, совершенно не задумывались об эффекте бумеранга, который очевиден. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что в то время, когда США и ЕС вводили санкции против России, они совершенно не задумывались об эффекте бумеранга.

«Но сейчас он уже очевиден. И они не просто задумываются, а уже многие задаются вопросом, правильно ли они поступили», — отметил Песков в ходе общения с журналистами.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что попытки Запада конфисковать замороженные российские активы будут иметь ещё более пагубные последствия.

Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил об отсутствии предпосылок к отмене антироссийских санкций ЕС.