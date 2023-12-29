Песков: эффект бумеранга от санкций Запада против России очевиден
- РИА Новости
Он отметил, что в то время, когда США и ЕС вводили санкции против России, они совершенно не задумывались об эффекте бумеранга.
«Но сейчас он уже очевиден. И они не просто задумываются, а уже многие задаются вопросом, правильно ли они поступили», — отметил Песков в ходе общения с журналистами.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что попытки Запада конфисковать замороженные российские активы будут иметь ещё более пагубные последствия.
Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил об отсутствии предпосылок к отмене антироссийских санкций ЕС.