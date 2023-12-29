Посол Нечаев заявил об отсутствии предпосылок к отмене антироссийских санкций ЕС
- AP
- © Olivier Matthys
«Пока не наблюдаем предпосылок, свидетельствующих о скорой отмене незаконных антироссийских санкций Евросоюза. Наоборот, брюссельская бюрократия отчаянно согласовывает пакет за пакетом», — сказал он РИА Новости.
По словам дипломата, в Европе, похоже, останавливаться не собираются.
При этом идеи о способах наказания России заканчиваются, а желаемого эффекта нет и не будет, добавил Нечаев.
Ранее Минфин ФРГ сообщил о заморозке российских активов на €4,1 млрд.
В Кремле предостерегли Запад от незаконного изъятия российских активов. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это повлечёт за собой ответную конфискацию.