Посол Нечаев заявил об отсутствии предпосылок к отмене антироссийских санкций ЕС

Пока предпосылки, свидетельствующие о скорой отмене антироссийских санкций ЕС, отсутствуют, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

«Пока не наблюдаем предпосылок, свидетельствующих о скорой отмене незаконных антироссийских санкций Евросоюза. Наоборот, брюссельская бюрократия отчаянно согласовывает пакет за пакетом», — сказал он РИА Новости.

По словам дипломата, в Европе, похоже, останавливаться не собираются.

При этом идеи о способах наказания России заканчиваются, а желаемого эффекта нет и не будет, добавил Нечаев.

Ранее Минфин ФРГ сообщил о заморозке российских активов на €4,1 млрд.

В Кремле предостерегли Запад от незаконного изъятия российских активов. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это повлечёт за собой ответную конфискацию.