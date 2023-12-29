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Посол Нечаев заявил об отсутствии предпосылок к отмене антироссийских санкций ЕС

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Пока предпосылки, свидетельствующие о скорой отмене антироссийских санкций ЕС, отсутствуют, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
Посол Нечаев заявил об отсутствии предпосылок к отмене антироссийских санкций ЕС
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Пока не наблюдаем предпосылок, свидетельствующих о скорой отмене незаконных антироссийских санкций Евросоюза. Наоборот, брюссельская бюрократия отчаянно согласовывает пакет за пакетом», — сказал он РИА Новости.

По словам дипломата, в Европе, похоже, останавливаться не собираются.

При этом идеи о способах наказания России заканчиваются, а желаемого эффекта нет и не будет, добавил Нечаев.

Ранее Минфин ФРГ сообщил о заморозке российских активов на €4,1 млрд.

В Кремле предостерегли Запад от незаконного изъятия российских активов. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это повлечёт за собой ответную конфискацию.

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