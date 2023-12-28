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Минфин ФРГ сообщил о заморозке российских активов на €4,1 млрд

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Российские активы на сумму около €4,1 млрд были заморожены в Германии в рамках санкционного режима Европейского союза. Информацию об этом предоставили в Министерстве финансов ФРГ.
Минфин ФРГ сообщил о заморозке российских активов на €4,1 млрд
  • РИА Новости

Как отметил в ходе брифинга представитель ведомства, эта сумма включает все подлежащие санкциям активы, которые охватывают замороженные деньги, экономические ресурсы физлиц, а также подвергнутые блокировке активы Банка России, сообщает ТАСС.

Ранее в Кремле предостерегли Запад от незаконного изъятия российских активов. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это повлечёт за собой ответную конфискацию.

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