Минфин ФРГ сообщил о заморозке российских активов на €4,1 млрд

Российские активы на сумму около €4,1 млрд были заморожены в Германии в рамках санкционного режима Европейского союза. Информацию об этом предоставили в Министерстве финансов ФРГ.

Как отметил в ходе брифинга представитель ведомства, эта сумма включает все подлежащие санкциям активы, которые охватывают замороженные деньги, экономические ресурсы физлиц, а также подвергнутые блокировке активы Банка России, сообщает ТАСС.

Ранее в Кремле предостерегли Запад от незаконного изъятия российских активов. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это повлечёт за собой ответную конфискацию.