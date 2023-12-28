Минфин ФРГ сообщил о заморозке российских активов на €4,1 млрд
- РИА Новости
Как отметил в ходе брифинга представитель ведомства, эта сумма включает все подлежащие санкциям активы, которые охватывают замороженные деньги, экономические ресурсы физлиц, а также подвергнутые блокировке активы Банка России, сообщает ТАСС.
Ранее в Кремле предостерегли Запад от незаконного изъятия российских активов. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это повлечёт за собой ответную конфискацию.