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РБК: ЕС признал целью санкций против НРД подрыв российской экономики

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Европейский союз признал, что целью введённых против Национального расчётного депозитария (НРД) санкций стал подрыв российской экономики.
РБК: ЕС признал целью санкций против НРД подрыв российской экономики
  • Gettyimages.ru
  • © Jorisvo

Об этом информирует РБК со ссылкой на материалы суда о позициях сторон, распространённые к слушанию.

По данным издания, Совет ЕС и НРД обменялись аргументами по поводу введённых в июне 2022 года санкций, которые закрепили заморозку иностранных активов частных инвесторов из России.

Слушания состоялись в суде общей юрисдикции 23 января.

Так, отмечается, что Совет ЕС публично обосновал введение санкций против НРД тем, что он является центральным депозитарием России.

«Трудности центрального депозитария могут привести к финансовой и экономической нестабильности и подорвать доверие к правительственной программе управления долгом», — говорится в материалах Совета ЕС.

Как заявили в Совете ЕС, сбои в значимых платёжных системах могут подорвать функционирование всей российской экономики.

12 августа 2022 года НРД подал в Суд Европейского союза в Люксембурге иск об отмене введённых в отношении него ограничений.

В ноябре НРД обратился в Совет ЕС с обжалованием введения санкций.



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