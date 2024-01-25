РБК: ЕС признал целью санкций против НРД подрыв российской экономики

Европейский союз признал, что целью введённых против Национального расчётного депозитария (НРД) санкций стал подрыв российской экономики.

Об этом информирует РБК со ссылкой на материалы суда о позициях сторон, распространённые к слушанию.

По данным издания, Совет ЕС и НРД обменялись аргументами по поводу введённых в июне 2022 года санкций, которые закрепили заморозку иностранных активов частных инвесторов из России.

Слушания состоялись в суде общей юрисдикции 23 января.

Так, отмечается, что Совет ЕС публично обосновал введение санкций против НРД тем, что он является центральным депозитарием России.

«Трудности центрального депозитария могут привести к финансовой и экономической нестабильности и подорвать доверие к правительственной программе управления долгом», — говорится в материалах Совета ЕС.

Как заявили в Совете ЕС, сбои в значимых платёжных системах могут подорвать функционирование всей российской экономики.

12 августа 2022 года НРД подал в Суд Европейского союза в Люксембурге иск об отмене введённых в отношении него ограничений.

В ноябре НРД обратился в Совет ЕС с обжалованием введения санкций.





