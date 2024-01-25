РБК: ЕС признал целью санкций против НРД подрыв российской экономики
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Об этом информирует РБК со ссылкой на материалы суда о позициях сторон, распространённые к слушанию.
По данным издания, Совет ЕС и НРД обменялись аргументами по поводу введённых в июне 2022 года санкций, которые закрепили заморозку иностранных активов частных инвесторов из России.
Слушания состоялись в суде общей юрисдикции 23 января.
Так, отмечается, что Совет ЕС публично обосновал введение санкций против НРД тем, что он является центральным депозитарием России.
«Трудности центрального депозитария могут привести к финансовой и экономической нестабильности и подорвать доверие к правительственной программе управления долгом», — говорится в материалах Совета ЕС.
Как заявили в Совете ЕС, сбои в значимых платёжных системах могут подорвать функционирование всей российской экономики.
12 августа 2022 года НРД подал в Суд Европейского союза в Люксембурге иск об отмене введённых в отношении него ограничений.
В ноябре НРД обратился в Совет ЕС с обжалованием введения санкций.