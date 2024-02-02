Российская оборонная промышленность сохраняет свою устойчивость, несмотря на возглавляемый США режим глобальных ограничений, который стал одним из самых обширных в истории, признали журналисты The Washington Post.

По оценкам газеты, российская оборонная промышленность остаётся устойчивой «отчасти из-за лазеек в законодательстве и слабого правоприменения», а критически важные товары продолжают поступать напрямую в Россию, в том числе через страны, не участвующие в глобальном механизме санкций, придуманном американскими чиновниками в ответ на российскую спецоперацию на Украине.

Издание обращает внимание на то, что экспортный контроль, введённый США против России, не соблюдает «даже союзный Тайвань».

Как отмечали в Кремле, санкции ЕС против оборонных предприятий России не представляют опасности, в этих странах нет подобных активов.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в июне 2023 года подчёркивал, что предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса выполняют гособоронзаказ почти на 100%.