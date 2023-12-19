Санкции ЕС против оборонных предприятий России не представляют опасности, в этих странах нет подобных активов, напомнили в Кремле.

«Заморозка активов для оборонных предприятий — это небольшая опасность, потому что каких-то активов, которые могут быть заморожены ЕС, конечно, там нет», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также отметил, что 12-й пакет санкций Европейского союза в отношении России свидетельствует об исчерпании областей, против которых могут вводиться ограничения.

Что касается введения мер против российского общества «Знание» — это красноречиво свидетельствует о санкционном безумии Запада, уверен Песков.