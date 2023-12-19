Песков: меры ЕС против общества «Знание» говорят о санкционном безумии
- РИА Новости
«Самым примечательным в 12-м пакете, с моей точки зрения, является введение санкций против российского общества «Знание»... Наверное, самое красноречивое свидетельство санкционного безумия», — сказал представитель Кремля.
18 декабря ЕС включил в санкционный список 61 человека и 86 компаний, в него попало и общество «Знание».
Общество «Знание» занимается просветительской работой в регионах и формированием интеллектуального контента, а также проведением бесплатных лекций и мероприятий в сфере воспитания и социальной поддержки.