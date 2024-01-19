«Привыкли действовать цинично»: как развивается ситуация вокруг возможной конфискации Западом российских активов

Россия зеркально ответит на возможную конфискацию странами Запада её активов. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, идея изъятия российских активов «постепенно обретает более конкретные контуры». Впрочем, Москва не ожидает от Запада каких-либо здравых действий или шагов в этом вопросе, добавил дипломат. Ранее в ЕС объявили о начале работы по использованию доходов от замороженных активов РФ в интересах Украины, в ходе которой объединение рассчитывает «достичь скорого прогресса». Между тем аналитики допускают, что возможный прецедент с незаконной конфискацией российских активов приведёт к негативным последствиям для самого Запада и прежде всего для Евросоюза, который в таком случае понесёт значительные репутационные и финансовые потери.

Россия даст зеркальный ответ в случае конфискации её активов странами Запада, сообщили в МИД РФ.

«Идея постепенно обретает более конкретные контуры, хотя до её реализации западной группой дело в практическом плане ещё не дошло. Мы, безусловно, предпримем меры, если всё-таки дойдёт до реализации подобных угроз, в том числе и зеркального характера. Но сейчас анонсировать их повода нет, и это тоже было бы, наверное, дополнительным стимулом в так называемом мыслительном процессе у наших противников — это совершенно не нужно нам», — заявил журналистам замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

По его словам, Москва не ожидает от своих западных противников каких-либо здравых действий или шагов, которые продемонстрировали бы минимальное понимание, насколько контрпродуктивно само обсуждение этой темы.

Также по теме «Отпугнёт международных инвесторов»: как развивается ситуация с заморозкой российских активов на Западе Генеральная прокуратура ФРГ требует изъять €720 млн российских активов и пополнить ими госбюджет, сообщили в ведомстве. Такое решение...

Как отметили в свою очередь в Совфеде РФ, США и ЕС в случае конфискации российских активов нарушают «основной принцип безопасности резервов, чем создают опасный правовой прецедент для всех центральных банков». Об этом заявила сенатор РФ Ольга Ковитиди, подчеркнув, что такой шаг неминуемо приведёт к «оттоку средств из европейских фондов». При этом, как она утверждает, у России есть все правовые основания вернуть свои незаконно замороженные активы, обжаловав противоправные действия в судах ЕС, США и в Международном суде в Гааге.

«Судебные споры, инициированные Россией, имеют уверенную правовую перспективу, поскольку правовых оснований для ареста российских активов нет», — подчеркнула сенатор в комментарии РИА Новости.

Она также указала, что ущерб, причинённый РФ за такие ограничения, «придётся возмещать».

Ранее вице-премьер и глава Минфина Бельгии Винсент ван Петегем сообщил, что Европейский союз начал работу по использованию доходов от замороженных суверенных активов РФ в интересах Украины и рассчитывает «достичь скорого прогресса». По его словам, уже были проанализированы поступившие в декабре предложения ЕК и главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

Как заявил со своей стороны до этого помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, Вашингтон пока не принял окончательного решения о возможной конфискации замороженных на Западе активов России. Он добавил, что конкретные шаги в этом направлении будут определены при взаимодействии с партнёрами по G7.

«На финансирование нужд Украины»

При этом страны «группы семи» уже обсуждают возможность конфискации замороженных российских активов, хотя у некоторых членов объединения «имеются опасения насчёт того, какой прецедент сложится в результате принятия такой меры в отношении активов ЦБ, какой у этого будет механизм и какими последствиями это может обернуться», сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, министр финансов США Джанет Йеллен давно высказывала опасения относительно отсутствия у США правовых полномочий для конфискации замороженных российских активов, находящихся на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка. Тем не менее недавно она поддержала запрос лидеров «Большой семёрки» о рассмотрении вариантов конфискации «в рамках международного права», пишет Reuters.

Как заявила спецпредставитель США по восстановлению экономики Украины Пенни Прицкер, «работа ведётся серьёзная», но она далека от завершения. Однако конфискация российских активов не станет панацеей для Украины, заметила Прицкер.

«Если будет принято то или иное решение, оно будет иметь коллективный характер. Ошибочно полагать, что оно станет панацеей», — сказала спецпредставитель США.

Как считает премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, конфискованные российские активы «можно использовать в качестве залога для сбора средств на финансирование нужд Украины».

«При наличии какого-либо налогооблагаемого дохода мы его изолируем, чтобы его можно было отправить Украине», — сообщил де Кроо Reuters в Давосе.

По его словам, в 2023 году общая сумма налогов на замороженные активы составила порядка €1,3 млрд, а в 2024-м она составит около €1,7 млрд.

Штаб-квартира ЕС

globallookpress.com

© Marcel Kusch/dpa

Напомним, после начала специальной военной операции России на Украине страны G7 и ЕС заморозили российские валютные резервы на сумму порядка €300 млрд, из которых около €200 млрд находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчётно-клиринговых систем. В конце октября компания отчиталась, что за девять месяцев 2023 года заработала около €3 млрд в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.

В конце прошлого года Еврокомиссия предложила аккумулировать непредвиденные доходы, полученные таким образом, на отдельных счетах, чтобы в дальнейшем их можно было передать Украине.

В Москве обратили внимание, что Брюссель нацелился не только на деньги частных лиц, но и на государственные средства РФ, назвав это воровством. По словам президента России Владимира Путина, в европейских юрисдикциях действует принцип «свой-чужой», где «чужого» можно «обобрать, оставить ни с чем».

«Нет никаких ограничений»

Как отмечают эксперты, в ситуации с возможным изъятием российских активов на данный момент Запад всё ещё «ищет формулу, которая принесёт ему наименьший ущерб».

«При этом там могут даже отменить те правовые документы, которые им невыгодны, чтобы лишить РФ её активов. В этом плане у Запада нет никаких ограничений, они привыкли действовать цинично, нарушая многие международные нормы. Но тем самым они подрывают свою и без того уже запятнанную репутацию и демонстрируют, что иметь с ними дело и создавать резервы на их территории, вкладываться в их экономику — рискованно и не имеет смысла. Это наверняка вызовет отток капитала», — спрогнозировал в комментарии RT ведущий научный сотрудник Института стран СНГ кандидат экономических наук Александр Дудчак.

В свою очередь, профессор факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве Российской Федерации Иван Петров не исключает, что конфискация странами Запада российских активов в конечном счёте может привести к обрушению экономик таких государств.

«Воровство активов РФ странами Запада может привести к обвальному выводу капитала из стран, специализирующихся на обслуживании золотовалютных резервов, например Бельгии, которая хранит большую часть резервов России. При этом основной инициатор ограбления РФ — это США, которые в меньшей мере подвержены таким негативным последствиям, поскольку российских резервов там не так много, как в ЕС. Поэтому наиболее существенные негативные последствия коснутся именно европейских стран», — пояснил аналитик в беседе с RT.

Комментируя позицию спецпредставителя США по восстановлению экономики Украины, Петров также указал, что конфискация российских активов действительно не станет панацеей для Киева, поскольку «основная часть этих денег всё равно осядет в Соединённых Штатах и ЕС».

«А то, что дойдёт до Киева, скорее всего, будет разворовано. Многие на Западе это понимают, но попиариться на данной теме и попытаться навредить России, лучше чужими руками, всегда готовы», — отметил эксперт.

В то же время Россия действительно может принять зеркальные ответные меры в случае, если Запад решит конфисковать её активы, уверен Петров.

«В РФ есть активы граждан и компаний стран — инициаторов изъятия замороженных финансовых ресурсов России на Западе, и они могут быть также изъяты. По оценкам экспертов, эти объёмы сопоставимы», — напомнил аналитик.

С точки зрения эксперта Института современного развития, руководителя направления финансов и экономики Никиты Масленникова, именно сейчас на Западе активизировалась дискуссия относительно возможной конфискации российских активов, с тем чтобы отвлечь граждан от внутренних проблем в ряде стран.

«Кроме того, эта тема будет использоваться на Западе в политическом избирательном дискурсе, поскольку 2024 год там богат на выборы, в частности, в Европарламент. Приведёт ли всё это к конкретным шагам, сказать сложно, но для мировой экономики это красная линия, за которой могут начаться необратимые последствия», — отметил аналитик в беседе с RT.

Представители стран G-7 и ЕС

© Jonathan Ernst/Pool Photo via AP

Речь, в частности, идёт о подрыве доверия к резервным валютам, что усилит финансовый хаос, который уже сейчас наблюдается в экономике на международном уровне, пояснил Масленников.

«Запад в результате своих антироссийских действий может получить эффект «самострела» — желая навредить РФ, создаст себе проблемы, из которых выходить потом будет крайне сложно. Потому что если возникает прецедент присвоения денежных потоков, номинированных в резервных валютах, у всех остальных участников рынка возникнут опасения относительно того, что такие действия могут применить и к ним. Ведь если предпринимаются меры, которые нарушают многолетние традиции финансового «общежития», то где гарантии, что это не распространится на других?» — рассуждает аналитик.

В свою очередь, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заметил в комментарии RT, что на Западе не спешат принимать решение по изъятию российских активов, поскольку прекрасно понимают, что подобные действия могут вынудить инвесторов и кредиторов из развивающихся стран перевести свои активы из США и ЕС «в более надёжные финансовые гавани».

«Благополучие современного Запада в значительной мере держится на иллюзии верховенства права, которую ему с трудом удаётся поддерживать в глазах мировой общественности. Эта иллюзия окончательно рухнет, если западные страны всё-таки решатся присвоить $300 млрд, принадлежащие РФ», — заключил эксперт.