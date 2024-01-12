«Отношения успешно прошли проверку на прочность»: товарооборот России и Китая достиг рекордных $240 млрд

В 2023 году объём торговли между Россией и Китаем увеличился более чем на четверть и впервые превысил $240 млрд. Взаимный товарооборот продолжает расти с опережением графика: ранее власти обеих стран планировали довести показатель до $200 млрд только в 2024-м. На фоне введённых Западом санкций и решения многих международных брендов уйти из РФ китайские компании стали массово занимать свободные ниши на российском рынке. Москва тем временем начала активнее перенаправлять на Восток поставки своей продукции, в первую очередь энергоресурсов. При этом стороны практически полностью отказались от расчётов в долларах и евро и теперь предпочитают использовать в основном рубли и юани.

В 2023 году товарооборот России и Китая вырос на 26,3% по сравнению с 2022-м и достиг $240,11 млрд — самого высокого уровня за всю историю экономических отношений двух стран. Об этом в пятницу, 12 января, сообщило Главное таможенное управление КНР.

По данным ведомства, с января по декабрь отгрузки российской продукции в азиатскую республику увеличились на 12,7% в годовом выражении — до $129,14 млрд. Пекин тем временем нарастил продажи товаров Москве на 46,9% — до $110,97 млрд.

Примечательно, что ещё в 2019 году российско-китайский товарооборот составлял лишь около $111 млрд, и тогда власти обоих государств ставили себе цель довести показатель до $200 млрд в 2024 году. Впрочем, за счёт усиленного взаимодействия выйти на этот уровень удалось с опережением графика.

«В нынешних геополитических условиях отношения России и Китая успешно прошли проверку на прочность. Демонстрируют высокую степень устойчивости... Мы досрочно выполнили задачу, поставленную лидерами наших государств, по увеличению двустороннего товарооборота», — заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Госсовета КНР Ли Цяном в декабре.

По словам китайского премьера, сотрудничество Москвы и Пекина «строится на обоюдовыгодной основе» и в ближайшие несколько лет взаимный товарооборот продолжит расти. При этом в российском кабмине считают возможным достижение отметки $300 млрд к 2030 году.

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

Отметим, что Китай остаётся ключевым торговым партнёром России уже более десяти лет. Москва, в свою очередь, за последний год смогла подняться с десятого на шестое место в списке главных экспортно-импортных направлений Пекина, о чём ранее заявлял президент РФ Владимир Путин.

«А если иметь в виду, что с соседними странами у любой страны всегда больший торговый оборот (имею в виду Южную Корею и Японию), то из нерегиональных стран мы, по сути, занимаем второе место в торговле с Китаем — после Соединённых Штатов, обогнав уже по этому показателю и ФРГ», — рассказал Путин во время своего осеннего визита в Китай.

Внешний стимул

Рост взаимного товарооборота с азиатской республикой заметно ускорился в 2022 году после введения Западом масштабных экономических санкций против Москвы и решения многих международных компаний свернуть работу в России. Тогда китайский бизнес воспользовался уходом конкурентов и начал активно занимать ниши, освобождающиеся на рынке РФ. Российские предприятия тем временем стали массово переориентировать поставки своей продукции на Восток.

Как рассказал RT аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, сегодня Москва в больших объёмах отгружает Пекину металлы, минеральные ресурсы, древесину, продовольствие и морепродукты. Впрочем, крупнейшей статьёй российского экспорта в азиатскую республику по-прежнему остаются углеводороды.

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Согласно последним оценкам китайской таможни, с января по ноябрь 2023 года чуть больше 73% всех поставок из РФ в КНР пришлось на долю энергоносителей. Так, по итогам 11 месяцев Россия стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в КНР, отгрузив 97,5 млн т сырья на $55 млрд и опередив по этому показателю Саудовскую Аравию (80 млн т на $50 млрд). Причём Москва сейчас продаёт энергоресурсы Пекину в среднем по $77,3 за баррель, что заметно выше установленного Западом потолка цен в $60.

Кроме того, с января по ноябрь Россия направила в Китай 7,5 млн т сжиженного природного газа почти на $5 млрд и вышла на третье место в рейтинге главных продавцов, уступив лишь Австралии (21,7 млн т на $13 млрд) и Катару (14,5 млн т на $9 млрд). В то же время за прокачку трубопроводного газа Москва получила от Пекина около $5,9 млрд. Больше заработала только Туркмения ($8,8 млрд).

КНР, в свою очередь, сумела заметно увеличить присутствие на российском авторынке. Если в начале 2022 года среди продаваемых в РФ новых легковых машин доля китайских моделей составляла лишь 9%, то по итогам 2023-го этот показатель достиг 61%. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

Как пишет газета The Wall Street Journal, в прошлом году Россия стала главным покупателем китайских легковушек. Это помогло Пекину возглавить рейтинг крупнейших экспортёров автомобилей в мире.

«Помимо легковых авто Китай поставляет нам продукцию машиностроения и тяжёлую технику. Наряду с этим Россия активно закупает в КНР электронику и микросхемы, одежду и обувь, бытовую технику, а также товары широкого потребления», — отметил Владимир Чернов.

Средство от санкций

В целом усиление торгового взаимодействия с КНР позволило минимизировать влияние западных санкций на Россию. Такую точку зрения в комментарии RT выразил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Изначально в условиях беспрецедентного внешнего давления со стороны Запада ряд аналитиков предрекали российской экономике обвал на 10—25% в 2022 году. Тем не менее реальный спад составил лишь 1,2%, оказавшись даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%), а также кризисных 2015 (2%) и 2009 (7,8%) годах. Более того, согласно последним оценкам властей РФ, в 2023-м ВВП страны полностью отыграл санкционные потери и вырос на 3,5—4%.

«КНР наш главный экономический партнёр и играет ключевую роль в восстановлении России от последствий санкций. При этом китайский юань выступает важным инструментом, который отчасти заменяет доллар и евро на валютном рынке РФ», — рассказал Александр Абрамов.

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Отметим, что Москва и Пекин практически полностью перешли на расчёты в национальных валютах вместо долларов и евро. По оценкам российских властей, уже порядка 95% взаимных операций стороны проводят в рублях и юанях. Для сравнения: в 2022-м этот показатель составлял 50%, в 2020 году — 24—25%, а в 2013—2014 годах — всего 2—3%.

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«Снижению доли доллара и евро в первую очередь способствуют действия официальных властей США и стран Евросоюза. Представители этих государств принимают всё новые пакеты санкций, в результате чего сокращается количество корреспондентских счетов, компаний и финансовых институтов, которые могут быть задействованы в расчётах в долларах и евро... Процесс уже стал самоподдерживающимся. Российские предприниматели активно используют юань и рубль... Причём мы сейчас расплачиваемся юанями не только с КНР, но и со многими другими странами», — отметил в интервью RT замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичёв.

По мнению министра финансов РФ Антона Силуанова, доверие к доллару и евро было подорвано, поскольку США и Европа манипулируют своими валютами, печатая их в неограниченных объёмах и используя в качестве политического рычага давления. На этом фоне Россия, Китай и ряд других стран начинают всё чаще проводить расчёты либо в нацвалютах, либо в денежных единицах дружественных государств, которым доверяют.

«Мы снижаем риски возможной блокировки тех денег, в которых проводим торговые расчёты. Раньше это были преимущественно доллары. Однако доллар сам обрубил себе сук, на котором строилась вся система международных расчётов», — подчеркнул Силуанов в беседе с RT.