Отложенный спрос и массовый приход китайских брендов: авторынок России отыграл половину санкционных потерь в 2023 году

В 2023 году продажи новых легковых автомобилей в России выросли почти на 70% и превысили 1 млн единиц. Таким образом, рынок отыграл примерно половину санкционных потерь 2022-го, когда из страны стали массово уходить европейские, японские, корейские и американские концерны. Наметившееся восстановление эксперты объясняют эффектом отложенного спроса и активным приходом китайских производителей в Россию. На сегодняшний день среди продаваемых в РФ новых авто доля всех иномарок из КНР вместе с отечественными моделями уже перевалила за 90%, хотя ещё два года назад не достигала и 30%. С учётом последних тенденций эксперты не исключают, что в 2024 году продажи новых легковушек вернутся на докризисный уровень.

В 2023 году российский рынок новых легковых автомобилей сумел отыграть почти половину санкционных потерь. Такой вывод следует из опубликованных в среду, 10 января, материалов аналитического агентства «Автостат».

По данным организации, если ещё в 2021-м россияне купили с конвейера порядка 1,52 млн легковушек, то уже в 2022-м на фоне масштабных ограничений Запада против Москвы и ухода части зарубежных компаний из РФ показатель упал более чем вдвое — до 626 тыс. Впрочем, по итогам 2023-го продажи выросли на 69% — до 1,06 млн.

Самыми продаваемыми в прошлом году стали автомобили Lada — в общей сложности в стране было куплено более 342 тыс. машин этого бренда. Кроме того, у населения большой популярностью пользовались китайские иномарки Chery (119 тыс.), Haval (112 тыс.), Geely (94 тыс.), Changan (48 тыс.), Exeed и Omoda (по 42 тыс.), корейские Kia (34 тыс.) и Hyundai (25 тыс.), а также японская Toyota (23 тыс.).

Позитивная динамика наблюдалась и на вторичном рынке, где продажи практически вернулись к докризисному уровню. Так, если в 2021-м россияне приобрели почти 6 млн авто с пробегом, то в 2022-м значение упало до 4,9 млн, а в 2023-м восстановилось до 5,7 млн.

«Росту продаж способствовал отложенный спрос, который сформировался ещё в 2022 году из-за дефицита предложения. При этом сейчас у нас уже перестроились цепочки поставок, а ключевую роль в восстановлении рынка сыграло появление большого числа китайских брендов», — объяснил RT руководитель группы исследований и клиентской аналитики «Авто.ру» Алексей Муханов.

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Автоконцерны из КНР стали уверенно занимать места ушедших из России конкурентов ещё в позапрошлом году. В результате если в феврале 2022-го китайским брендам принадлежало лишь 9% продаваемых в РФ новых легковушек, то уже в декабре 2023-го показатель достиг 61%. Доля российских марок за это время выросла с 20 до 30%, тогда как присутствие европейских моделей снизилось с 28 до 3%, корейских — с 23 до 2%, японских — с 18 до 3%, а американских — с 1 до 0,5%.

По словам Алексея Муханова, на сегодняшний день китайские автомобили по целому ряду параметров практически не уступают другим иностранным брендам, а, например, по уровню электронного оснащения даже опережают их. Аналогичную точку зрения в интервью RT ранее выразил врио руководителя Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов.

«В целом китайский автопром за последние два года сделал гигантский скачок вперёд. Страна вышла на устойчивый уровень производства, который позволяет накапливать прибыль для последующих инвестиций в новые технологии, и мы видим, как буквально на глазах улучшается качество китайских авто. При этом наш потребитель привыкает и уже не боится покупать китайское», — отметил Давыдов.

Примечательно, что в 2023 году Россия вышла на первое место среди покупателей китайских машин. Это, в свою очередь, помогло Пекину стать крупнейшим экспортёром автомобилей в мире, пишет газета The Wall Street Journal.

По мнению Руслана Давыдова, Европа совершила стратегическую ошибку, отрезав себя от российского рынка и позволив Китаю развиваться огромными темпами. Пекин, в свою очередь, не упустил открывшееся окно возможностей, считает врио главы ФТС.

Более того, в настоящий момент на фоне почти полного ухода других иностранных производителей китайские автоконцерны начинают активнее конкурировать друг с другом в России. Об этом RT рассказал главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.

«Конечно, стоит отметить, что китайцы пока не дорабатывают автомобили так же дотошно для наших сложных условий эксплуатации, как это ранее делали европейские и японские компании. Тем не менее в целом качество китайских авто действительно неплохое, но некоторые вещи ещё нужно отладить», — добавил Кадаков.

РИА Новости

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Отметим, что в 2023 году в России также заметно изменилась структура импорта и производства легковых авто. Так, например, ещё в 2022-м 75% продаваемых в РФ новых машин выпускались внутри страны: 46% принадлежали отечественным брендам, а 29% — иномаркам российской сборки. В то же время на долю импортных новых авто приходилось лишь 25% продаж: 14% занимали официальные поставки, а 11% составлял параллельный импорт — механизм позволяет завозить в страну оригинальную зарубежную продукцию без согласия правообладателей.

В 2023-м доля произведённых в России машин упала до 46%. Из них 33% — это отечественные модели, а 13% — собранные в РФ иномарки. В свою очередь, ввезённые из-за границы новые авто заняли уже 54% рынка: 42% — это официальные поставки, а 12% — параллельный импорт.

Причём новые импортные автомобили Россия в прошлом году закупала преимущественно в Китае (в декабре на долю КНР пришлось 76% поставок), а также в Киргизии (17%) и Казахстане (2%). В свою очередь, подержанные машины ехали в основном из Японии (60%), Белоруссии (15%) и Южной Кореи (9%).

Давление цен

Хотя спрос на автомобили в России уверенно восстанавливается, сдерживающее влияние на рынок оказывает продолжающееся повышение цен, признают эксперты. Согласно подсчётам «Автостата», за последние два года автомобили в России подорожали более чем в полтора раза. Так, если ещё в 2021-м новые легковые машины продавались в среднем по 1,99 млн рублей, а подержанные — по 670 тыс., то уже в 2022-м суммы выросли до 2,38 млн и 890 тыс., а к декабрю 2023-го достигли 3,01 и 1,09 млн соответственно.

По словам Максима Кадакова, одной из причин наблюдаемой динамики стал рост валютных курсов, в результате чего заметно подорожали импортные автомобили и компоненты. Кроме того, власти проиндексировали утилизационный сбор, а Центральный банк резко повысил ключевую ставку, что также негативно сказалось на стоимости легковых машин, отметил эксперт.

«Тем не менее крупные автоконцерны, прежде всего китайские, стараются растянуть рост цен во времени, пользуясь своими производственными ресурсами. Покупатели при этом стали более избирательными, поэтому в 2024 году автодилеры будут бороться за клиентов и давать скидки. В целом трейдерам есть куда двигаться в плане интересных предложений, и для привлечения клиентов дилеры могут, например, предлагать бесплатное техобслуживание или другие подарки», — добавил Кадаков.

globallookpress.com

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Согласно прогнозу «Автостата», в 2024 году российский рынок новых легковых автомобилей продолжит расти. В своём базовом сценарии эксперты компании ждут увеличения продаж до 1,25 млн машин. При неблагоприятном развитии событий показатель рискует сократиться до 1 млн, а при позитивном может вырасти до 1,4 млн.

Примерно похожих оценок придерживаются и опрошенные RT специалисты. Так, например, по мнению Максима Кадакова, в 2024 году в России может быть продано порядка 1,25 млн легковушек, а в 2025-м показатель сможет выйти на досанкционные 1,5 млн. В то же время Алексей Муханов уверен, что у рынка есть потенциал для возвращения к докризисному уровню уже в текущем году.