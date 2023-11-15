«Это постановление надо менять»: что известно о новых правилах уплаты утилизационного сбора

Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию с изменением размера утилизационного сбора на ввозимые из-за границы автомобили. Тарифы для юридических лиц ещё в августе выросли более чем в 250 раз, чтобы исключить серые схемы и работу перекупщиков. 29 октября вступили в силу новые изменения, согласно которым физические лица были приравнены к юридическим и теперь должны платить утильсбор в размере чуть ли не стоимости автомобиля. Эксперты считают, что уплатить повышенный коэффициент придётся и тем, кто ввёз автомобиль после 1 августа.

29 октября 2023 года в России вступили в силу новые правила уплаты утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых из-за границы. Этот сбор представляет собой платёж за экологичную утилизацию автомобиля после окончания его эксплуатации. Он был введён ещё в 2012 году как мера, сдерживающая резкое увеличение объёмов ввоза в Россию подержанных автомобилей.

Изменения, которые произошли в 2023 году, изначально планировались как ограничение для серого импорта и заработка перекупщиков, однако в непростой ситуации оказались россияне, которые покупали машины для личного пользования.

Яна Тришина из Нижегородской области воспользовалась услугами автоподборщика и в сентябре купила Volkswagen Tiguan 2018 года в Грузии. Чтобы привезти его в Россию и использовать на законных основаниях, машину повезли на растаможку в Казахстан, а оттуда доставили в Саратов. «12 октября мы поехали в лабораторию, получили СБКТС и ЭПТС, а 16 октября поехали в таможню уплатить утильсбор», — рассказывает она RT.

Однако, по словам Тришиной, платёж почему-то долго не проходил. 27 октября, в пятницу, Яна сама позвонила на таможню. «Мне сначала сказали, что всё хорошо, можно приехать в понедельник. Но в понедельник сообщили, что документы не примут, потому что расчёт неверный, так как в воскресенье вышло новое постановление», — поясняет женщина.

В итоге за Volkswagen Tiguan 2018 года Тришиной вместо уже уплаченных за утилизационный сбор 5,2 тыс. рублей надо заплатить 528 800 рублей.

«Кроме того, нам уже говорят, что начисляются пени. Но на каком основании и с какого дня — внятного ответа нет. Мы просто не платим, ждём, что ситуация разрешится, и пишем обращения», — говорит она.

Яна жалуется, что из-за этой ситуации её семья фактически осталась без средств.

«Чтобы купить эту машину за 2 млн 300 тыс. рублей, мы продали старую и разницу взяли в кредит. У меня двое детей, живём мы в деревне и ежедневно ездим в город, — рассказывает Тришина. — Автобусы ходят раз в 1,5—2 часа. Приходится пользоваться такси, а это 1 тыс. рублей за поездку туда-обратно. Мне пришлось срочно выйти из декрета, но с такой ценой дороги на работу мне и работать невыгодно. А машина наша стоит, и мы за неё платим».

Как поднималась ставка

Изменения в постановление правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 года №1291, регламентирующее механизм уплаты утилизационного сбора в отношении колёсных транспортных средств, вступили в силу 1 августа 2023 года.

В соответствии с ними возможность уплаты утильсбора по льготным ставкам (от 3,4 тыс. до 5,2 тыс. рублей) была сохранена для физических лиц, которые самостоятельно ввозят из-за границы транспортное средство с объёмом двигателя до 3 л для личного пользования.

Для юрлиц и граждан, которые ввозили авто для перепродажи, полную ставку сбора, которая и так значительно превосходила льготную, проиндексировали в среднем в 1,7—3,7 раза.

«Например, для самых ходовых машин (вместимостью от 1 до 2 л) сбор составит 300 тыс. рублей, если машина младше трёх лет, и 528 тыс. рублей, если старше. Для машин мощностью 3 л это уже 1 млн 279 тыс. рублей», — сообщил Пётр Шкуматов, руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов».

Чтобы сэкономить на уплате утильсбора, как рассказал Шкуматов, посредники стали использовать новую схему — после повышения тарифов 1 августа они продолжали завозить машины, растаможивали их, но перестали оформлять ПТС, таким образом избегая уплаты утилизационного сбора. Далее покупатель уже сам, как физическое лицо, оплачивал утильсбор по льготной ставке и оформлял ПТС.

«Но в октябре вступило в силу постановление правительства №1722, которое довело до инфаркта тысячи людей. Причём оно вступило в силу уже через двенадцать дней после публикации. Согласно ему, если машину приобрело и растаможило юрлицо, то (вне зависимости от того, кто является конечным покупателем) надо платить полную ставку», — поясняет эксперт.

Он уточняет: есть опасения, что платить утильсбор по полной ставке придётся и тем, кто уже успел после начала августа купить и оформить машину. «Никто не знает, что будет сейчас с теми машинами, которые успели поставить на учёт, но за которые утильсбор уплатили по 5,2 тыс. Говорят, что могут забрать ПТС и запретить эксплуатацию», — делится слухами эксперт.

Шаг для стимулирования инвестиций

Повышение утильсбора было объявлено в целях поддержки отечественного автопрома, который не выдерживал конкуренции с дешёвым импортом.

«Эта мера — важный шаг для стимулирования инвестиций в национальное производство автомобилей и автокомпонентов. Многотысячный коллектив АвтоВАЗа благодарит правительство, Минпромторг, губернатора Самарской области Дмитрия Азарова за поддержку, подготовку и принятие этого крайне своевременного решения», — говорилось в заявлении АвтоВАЗа, выпущенном летом, когда стало известно о повышении тарифов.

В Минпромторге, в свою очередь, подчёркивают, что «правила сохраняют возможность уплаты утильсбора по льготной ставке для граждан, желающих самостоятельно привезти в Россию иномарку для личных нужд и чётко соблюдающих действующие нормы налогового и таможенного законодательства».

Для таких людей размер утилизационного сбора остался прежним — 3,4 тыс. рублей за новые автомобили до трёх лет и 5,2 тыс. рублей за автомобили старше трёх лет.

«Схемы импорта в Россию с привлечением третьих лиц и организаций-посредников, которые оказывают услуги по растаможиванию автомобилей на территории стран ЕАЭС и предлагают экономию за счёт манипуляций с налоговыми, таможенными и иными обязательствами, не подпадают под правила ввоза с применением льготной ставки утильсбора», — предостерегает ведомство.

Пётр Шкуматов считает, что самостоятельно ввезти машину гражданину почти невозможно. «Посредники покупали машину на аукционе, организовывали логистику, что сейчас крайне непросто. Надо иметь людей за границей, которым можно доверить деньги и документы. По сути, ни одно физлицо не способно ввезти машину в Россию. Это постановление надо менять», — объяснил он.

Прокуратура взяла на контроль

После многочисленных жалоб автолюбителей на сложившуюся ситуацию председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил письмо на имя зампреда правительства РФ Дмитрия Григоренко с просьбой отложить до 31 декабря вступление в силу новых правил уплаты утилизационного сбора.

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Как подчеркнул в письме депутат, новые тарифы на утилизационный сбор для физических лиц, которые ввезли для личного использования автомобили с 1 августа, выросли в среднем в 250 раз, до уровня коммерческих тарифов для юридических лиц, что превосходит финансовые возможности многих россиян.

Также ситуацию с повышением ставок на утильсбор взяла на контроль Генпрокуратура РФ.

«В связи с многочисленными обращениями граждан о проблемных вопросах, возникающих при взимании таможенными органами утилизационного сбора, Генеральной прокуратурой Российской Федерации ситуация взята на контроль, запрошены позиции уполномоченных ведомств по обозначенной проблеме», — говорится в сообщении ведомства.