Генпрокуратура взяла на контроль взимание утильсбора с ввозимого транспорта

Генеральная прокуратура России взяла на контроль ситуацию с взиманием утилизационного сбора с транспортных средств, ввозимых физическими лицами.

«Генеральной прокуратурой России взята на контроль ситуация с взиманием утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами с учётом новых требований закона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация взята на контроль в связи с многочисленными обращениями граждан о возникающих проблемных ситуациях.

Ранее заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев прокомментировал новые правила оплаты утилизационного сбора для частников при ввозе машин в Россию.