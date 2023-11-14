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Генпрокуратура взяла на контроль взимание утильсбора с ввозимого транспорта

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Генеральная прокуратура России взяла на контроль ситуацию с взиманием утилизационного сбора с транспортных средств, ввозимых физическими лицами.
Генпрокуратура взяла на контроль взимание утильсбора с ввозимого транспорта
  • Gettyimages.ru
  • © deepblue4you

«Генеральной прокуратурой России взята на контроль ситуация с взиманием утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами с учётом новых требований закона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация взята на контроль в связи с многочисленными обращениями граждан о возникающих проблемных ситуациях.

Ранее заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев прокомментировал новые правила оплаты утилизационного сбора для частников при ввозе машин в Россию.

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