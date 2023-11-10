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Автодилер Тюктеев прокомментировал новые правила оплаты утильсбора для частников

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Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев прокомментировал новые правила оплаты утилизационного сбора для частников при ввозе машин в Россию.
Автодилер Тюктеев прокомментировал новые правила оплаты утильсбора для частников
  • Gettyimages.ru
  • © deepblue4you

С 29 октября 2023 года вступило в силу постановление правительства, согласно которому если транспортное средство ранее было ввезено в Россию, то независимо от обстоятельств его приобретения взимание утильсбора производят исключительно таможенные органы.

«Параллельный импорт автомобилей находится в непрерывном развитии, и сегодня им занимается значительное число не только юридических, но и физических лиц, у которых нет необходимого опыта», — сказал Тюктеев в беседе с «Российской газетой».

По его словам, покупка через физлиц может нести риски для клиентов. К примеру, покупатель может столкнуться с тем, что в таможенной декларации цена на автомобиль занижена в разы.

«В дальнейшем эти выпадающие налоги будут затребованы с самих автовладельцев через ограничения на регистрацию», — пояснил эксперт.

Ранее директор по продажам автомобилей с пробегом ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр Владимир Жёлобов заявил, что в России заметно вырос объём сделок по трейд-ин. В настоящее время по такой схеме продаётся практически 45% новых машин.

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