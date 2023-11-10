Автодилер Тюктеев прокомментировал новые правила оплаты утильсбора для частников

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев прокомментировал новые правила оплаты утилизационного сбора для частников при ввозе машин в Россию.

С 29 октября 2023 года вступило в силу постановление правительства, согласно которому если транспортное средство ранее было ввезено в Россию, то независимо от обстоятельств его приобретения взимание утильсбора производят исключительно таможенные органы.

«Параллельный импорт автомобилей находится в непрерывном развитии, и сегодня им занимается значительное число не только юридических, но и физических лиц, у которых нет необходимого опыта», — сказал Тюктеев в беседе с «Российской газетой».

По его словам, покупка через физлиц может нести риски для клиентов. К примеру, покупатель может столкнуться с тем, что в таможенной декларации цена на автомобиль занижена в разы.

«В дальнейшем эти выпадающие налоги будут затребованы с самих автовладельцев через ограничения на регистрацию», — пояснил эксперт.

Ранее директор по продажам автомобилей с пробегом ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр Владимир Жёлобов заявил, что в России заметно вырос объём сделок по трейд-ин. В настоящее время по такой схеме продаётся практически 45% новых машин.