Автоэксперт Жёлобов заявил о росте числа сделок по трейд-ин

Директор по продажам автомобилей с пробегом ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр Владимир Жёлобов заявил, что в России заметно вырос объём сделок по трейд-ин. В настоящее время по такой схеме продаётся практически 45% новых машин.

«Пропорции моделей авто, участвующих в программах трейд-ин, в целом соответствуют распространённости моделей на российском рынке. Стоит отметить, что среди машин, сдаваемых в трейд-ин, популярны автомобили зарубежных брендов с пробегом возрастом до трёх лет», — сказал он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, для участия в программе машина должна быть свободна от любых обременений, например она не должна находиться в совместной или долевой собственности.

«Важно, что идентификационные номера кузова, рамы и двигателя должны быть читаемы и соответствовать данным, указанным в регистрационных документах», — добавил Жёлобов.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин заявил, что каршеринг и беспилотные машины меняют жизнь в лучшую сторону, но не смогут заменить личные машины.