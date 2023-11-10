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Автоэксперт Сажин заявил, что каршеринг не заменит личную машину

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Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что каршеринг и беспилотные машины меняют жизнь в лучшую сторону, но не смогут заменить личные машины.
Автоэксперт Сажин заявил, что каршеринг не заменит личную машину
  • Gettyimages.ru
  • © Olezzo

«Теперь, например, каждый человек, обладающий водительским удостоверением, может сесть за руль любого автомобиля, взять его в аренду. При этом ему этот автомобиль не нужно содержать, не нужно платить за его страховку и налоги, не нужно заправлять в него бензин. Всё это входит в поминутную оплату», — сказал он в беседе с Общественной службой новостей.

Вместе с тем, отметил эксперт, если невнимательно взять автомобиль в аренду, то можно получить серьёзные штрафы.

Что касается беспилотных авто, то Сажин считает, что необходимо значительно развивать инфраструктуру.

«Не стоит забывать, что беспилотный автомобиль движется по намеченной траектории. А учитывая разметку, дорожное покрытие, это трудно представить», — пояснил он.

Ранее мастер-приёмщик техцентра «Вешняки-Авто» Сергей Шабунин рассказал, какие признаки указывают на скорую поломку коробки передач.

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