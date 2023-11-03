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Автоэксперт Шабунин рассказал о признаках скорой поломки коробки передач

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Мастер-приёмщик техцентра «Вешняки-Авто» Сергей Шабунин рассказал, какие признаки указывают на скорую поломку коробки передач.
Автоэксперт Шабунин рассказал о признаках скорой поломки коробки передач
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

«Основной признак — толчки при переключении передач. Их можно почувствовать даже стоя на месте, когда вы переводите селектор в положение D и собираетесь ехать. О неисправности коробки свидетельствуют и запаздывания при переключении передач», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, некоторые мастера обращают внимание и на то, что при включении задней передачи и отпускании тормоза автомобиль с исправной АКП сразу начнёт двигаться.

Со своей стороны, автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной службой новостей рассказал, когда заменять шины на зимние.

«Когда происходит явление под названием «температурные качели», когда температура колеблется из плюса в ноль, лучше задуматься о переобувке автомобиля», — заявил он.

Ранее автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин рассказал, что всесезонные покрышки для круглогодичного использования подходят не всем.

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