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Автоэксперт Ракитин: всесезонные шины подходят для регионов с мягким климатом

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Автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин рассказал, что всесезонные покрышки для круглогодичного использования подходят не всем.

Такие шины хороши для стран и регионов с мягким климатом, где нет наледи и снежных заносов, сообщил он в интервью Радио Sputnik.

По его словам, они подходят для южных российских регионов, таких как Краснодарский край. В более северных районах такие шины — не очень подходящий формат.

«Из-за состава резины их нельзя достаточно уверенно использовать на льду — и они не всегда подходят в качестве летних», — уточнил Ракитин.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщение о том, что в России водителям автомобилей разрешили устанавливать так называемые квадратные номера спереди машины.

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