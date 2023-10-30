Автоэксперт Ракитин: всесезонные шины подходят для регионов с мягким климатом

Автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин рассказал, что всесезонные покрышки для круглогодичного использования подходят не всем.

Такие шины хороши для стран и регионов с мягким климатом, где нет наледи и снежных заносов, сообщил он в интервью Радио Sputnik.

По его словам, они подходят для южных российских регионов, таких как Краснодарский край. В более северных районах такие шины — не очень подходящий формат.

«Из-за состава резины их нельзя достаточно уверенно использовать на льду — и они не всегда подходят в качестве летних», — уточнил Ракитин.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщение о том, что в России водителям автомобилей разрешили устанавливать так называемые квадратные номера спереди машины.