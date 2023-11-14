Автоэксперт объяснил контроль ГП над взиманием утильсбора с ввозимого транспорта

Автоэксперт Игорь Моржаретто объяснил RT, зачем Генеральная прокуратура России взяла на контроль ситуацию с взиманием утилизационного сбора с транспортных средств, ввозимых физическими лицами.

«Буквально вчера были разъяснения Федеральной таможенной службы по поводу ввоза автомобилей на физических лиц для личного использования. Там ужесточились требования, потому что многие компании занимались тем, что ввозили автомобили на подставных лиц, в основном через Армению и Киргизию, и потом продавали физическим лицам без уплаты утилизационного сбора, видимо, этот процесс и взяли под контроль», — рассказал он.

Ранее Генпрокуратура взяла на контроль взимание утильсбора с ввозимого транспорта.

Отмечается, что это сделано в связи с многочисленными обращениями граждан о возникающих проблемных ситуациях.