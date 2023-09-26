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Автодилеры не исключили роста цены автомобилей в России до конца года на 30%

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Рост стоимости автомобилей в России до конца года может составить до 30%. Об этом заявил вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов.

«До конца года, к сожалению, ещё ожидаем рост цен», — приводит РИА Новости его слова.

Жигалов подчеркнул, что на стоимость повлияли повышение утильсбора и серьёзные колебания курса рубля.

«А к концу года можно говорить о повышении до 30% с января», — отметил специалист.

Ранее стало известно, что средняя цена российских автомобилей в августе впервые превысила 1 млн рублей.

Также сообщалось, что, согласно результатам нового исследования, летом 2023 года самыми популярными марками автомобилей у россиян стали Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris.

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