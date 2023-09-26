Автодилеры не исключили роста цены автомобилей в России до конца года на 30%
«До конца года, к сожалению, ещё ожидаем рост цен», — приводит РИА Новости его слова.
Жигалов подчеркнул, что на стоимость повлияли повышение утильсбора и серьёзные колебания курса рубля.
«А к концу года можно говорить о повышении до 30% с января», — отметил специалист.
Ранее стало известно, что средняя цена российских автомобилей в августе впервые превысила 1 млн рублей.
Также сообщалось, что, согласно результатам нового исследования, летом 2023 года самыми популярными марками автомобилей у россиян стали Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris.