Летом 2023 года самой популярной маркой автомобиля у россиян стала Lada Granta

Согласно результатам нового исследования, летом 2023 года самыми популярными марками автомобилей у россиян стали Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование «СберАвто» и компании «СберСтрахование».

Отмечается, что на автомобили данных марок приходится 10% от всех покупок.

Также, по словам генерального директора «СберАвто» Ильи Федорченко, «на три летних месяца пришлось 47% от всех сделок за 2023 год через «СберАвто». Доля сделок на вторичном рынке составляет 90%.

По данным «СберСтрахования», летом чаще всего полисы каско были оформлены на автомобили таких марок, как Kia (13%), Hyundai (9%), Toyota (8%), BMW (7%) и Volkswagen (6%).

Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский отметил, что за год количество оформленных полисов каско увеличилось в 2,5 раза.

Ранее RT сообщал, что, согласно опросу онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру», 45% россиян чинят свой автомобиль раз в год, а 19% — два-три раза в год.