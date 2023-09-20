Летом 2023 года самой популярной маркой автомобиля у россиян стала Lada Granta
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование «СберАвто» и компании «СберСтрахование».
Отмечается, что на автомобили данных марок приходится 10% от всех покупок.
Также, по словам генерального директора «СберАвто» Ильи Федорченко, «на три летних месяца пришлось 47% от всех сделок за 2023 год через «СберАвто». Доля сделок на вторичном рынке составляет 90%.
По данным «СберСтрахования», летом чаще всего полисы каско были оформлены на автомобили таких марок, как Kia (13%), Hyundai (9%), Toyota (8%), BMW (7%) и Volkswagen (6%).
Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский отметил, что за год количество оформленных полисов каско увеличилось в 2,5 раза.
Ранее RT сообщал, что, согласно опросу онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру», 45% россиян чинят свой автомобиль раз в год, а 19% — два-три раза в год.