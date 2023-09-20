Россияне назвали запасное колесо и домкрат самыми необходимыми вещами в авто

Аналитики провели опрос и выяснили, как часто россияне ремонтируют свои автомобили, сколько тратят на ремонт и обслуживание в год, а также какие инструменты и аксессуары считают самыми необходимыми. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.

Так, почти половина опрошенных россиян (45%) чинят свой автомобиль раз в год, а ещё 19% респондентов рассказали, что их транспортным средствам ремонт требуется два-три раза в год, 5% — четыре-пять раз и столько же (5%) — более пяти раз в год.

Согласно опросу онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру», большинство респондентов (63%) ремонтируют авто в автосервисе, 23% справляются самостоятельно, а 15% обращаются за помощью к друзьям или знакомым.

Отмечается, что в качестве основных сложностей в процессе ремонта и обслуживания автомобилей россияне выделяют поиск мастера (32%), поиск деталей (28%), увеличившийся бюджет (25%) и регулярное прохождение ТО (15%).

Самыми необходимыми вещами в автомобиле 45% автолюбителей считают запаску и домкрат, треть (32%) выбрали аптечку и огнетушитель, каждый четвёртый (25%) — набор ключей, а 24% — трос.

Как выяснили эксперты, по 17% водителей не смогли бы обойтись без запасного набора свечей зажигания, масла и автомобильных прокладок, 11% — без органайзера для багажника, 10% — без зарядного устройства для смартфона, а 9% — без детского кресла.

Аналитики добавили, что 39% россиян тратят от 10 тыс. до 30 тыс. рублей на ремонт и обслуживание своего автомобиля в год, почти у трети (30%) эта сумма находится в пределах от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а у 12% — от 50 тыс. до 70 тыс. рублей.

Кроме того, согласно исследованию, 8% респондентов необходимо от 70 тыс. до 90 тыс. рублей в год на ремонт и обслуживание своего автомобиля, 4% — от 90 тыс. до 110 тыс. рублей, ещё 4% — более 110 тыс. рублей.

Всего в исследовании приняли участие более 1,5 тыс. жителей всех регионов России старше 18 лет.

Ранее стало известно, что в Москве производство автомобилей и прицепов выросло на 9% по итогам полугодия.