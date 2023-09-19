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В Москве производство автомобилей и прицепов выросло на 9% по итогам полугодия

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Исполняющий обязанности заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что выпуск московскими предприятиями автотранспортных средств, включая полуприцепы и прицепы, увеличился на 9,1% с января по июль текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.
В Москве производство автомобилей и прицепов выросло на 9% по итогам полугодия
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует НСН.

На сегодняшний день в Москве находятся свыше 20 площадок автомобилестроительной отрасли, на них трудятся более 8 тыс. человек.

По словам Ефимова, самый весомый вклад в развитие направления внесли производители принадлежностей и комплектующих для автотранспорта — их производство выросло вдвое в текущем году.

Ранее сообщалось, что продажи новых легковых автомобилей в России в августе 2023 года выросли в 2,6 раза по сравнению с августом прошлого года по данным аналитического агентства «Автостат» и АО «Паспорт промышленный консалтинг».

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