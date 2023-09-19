В Москве производство автомобилей и прицепов выросло на 9% по итогам полугодия
- Gettyimages.ru
Об этом информирует НСН.
На сегодняшний день в Москве находятся свыше 20 площадок автомобилестроительной отрасли, на них трудятся более 8 тыс. человек.
По словам Ефимова, самый весомый вклад в развитие направления внесли производители принадлежностей и комплектующих для автотранспорта — их производство выросло вдвое в текущем году.
Ранее сообщалось, что продажи новых легковых автомобилей в России в августе 2023 года выросли в 2,6 раза по сравнению с августом прошлого года по данным аналитического агентства «Автостат» и АО «Паспорт промышленный консалтинг».