«Автостат» заявил о росте продаж новых легковых авто в августе
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«В августе 2023 года в России был продан 109 731 новый легковой автомобиль, что в 2,6 раза больше, чем в том же месяце прошлого года», — цитирует заявление ТАСС.
Уточняется, что всего за восемь месяцев текущего года в России продано почти 607 тыс. новых легковых автомобилей, что на 41% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Ранее сообщалось, что россияне в июле потратили на автомобили почти 273 млрд рублей.