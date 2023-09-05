«Автостат» заявил о росте продаж новых легковых авто в августе

Аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» сообщило, что продажи новых легковых автомобилей в России в августе 2023 года выросли в 2,6 раза по сравнению с августом прошлого года.

«В августе 2023 года в России был продан 109 731 новый легковой автомобиль, что в 2,6 раза больше, чем в том же месяце прошлого года», — цитирует заявление ТАСС.

Уточняется, что всего за восемь месяцев текущего года в России продано почти 607 тыс. новых легковых автомобилей, что на 41% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Ранее сообщалось, что россияне в июле потратили на автомобили почти 273 млрд рублей.