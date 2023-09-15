РИА Новости: средняя цена на российские авто впервые превысила 1 млн рублей
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
Как отмечается в материале, цены на новые авто выросли в среднем на 1,1% за август, то есть до 1 млн и 5 тыс. рублей.
Таким образом, за год стоимость увеличилась на 4,4%.
29 августа стало известно, что АвтоВАЗ в сентябре возобновит производство автомобилей Lada Granta с двигателями экологического стандарта «Евро-5».
6 сентября сообщалось, что в Японии второй месяц подряд фиксируют снижение цен на подержанные автомобили на фоне ужесточения ограничений на экспорт машин в Россию.