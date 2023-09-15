РИА Новости: средняя цена на российские авто впервые превысила 1 млн рублей

Средняя цена российских автомобилей в августе впервые превысила 1 млн рублей.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Как отмечается в материале, цены на новые авто выросли в среднем на 1,1% за август, то есть до 1 млн и 5 тыс. рублей.

Таким образом, за год стоимость увеличилась на 4,4%.

29 августа стало известно, что АвтоВАЗ в сентябре возобновит производство автомобилей Lada Granta с двигателями экологического стандарта «Евро-5».

6 сентября сообщалось, что в Японии второй месяц подряд фиксируют снижение цен на подержанные автомобили на фоне ужесточения ограничений на экспорт машин в Россию.