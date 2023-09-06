В Японии зафиксировали снижение цен на подержанные автомобили

В Японии второй месяц подряд фиксируют снижение цен на подержанные автомобили на фоне ужесточения ограничений на экспорт машин в Россию.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные японской компании USS.

Отмечается, что средняя цена на автомобиль на аукционах в прошлом месяце составила более 1 млн иен (около $6,8 тыс.), что почти на 7% ниже по сравнению с показателями, зафиксированными в 2022 году.

Газета Nikkei допустила, что рост цен может быть связан со вступлением в силу дополнительных ограничений на экспорт автомобилей в Россию.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал решение Токио запретить экспорт в Россию автомобилей с объёмом двигателя более 1,9 л.