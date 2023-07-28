Депутат Чепа прокомментировал ужесточение Японией условий экспорта автомобилей в Россию
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Депутат отметил, что японские машины с большим объёмом двигателя «мы можем покупать в других странах».
«Поэтому с экономической точки зрения это не будет как-то серьёзно ощутимо», — считает парламентарий.
Он также обратил внимание на то, что российский рынок успешно переходит на китайские автомобили.
«И китайский автопром просто счастлив от тех санкций, которые против нас выставляет коллективный Запад. Поэтому экономически наши граждане не почувствуют на себе эти акции», — заключил Чепа.
Ранее стало известно, что Япония запретила экспорт в Россию автомобилей с объёмом двигателя более 1,9 л, а также автомобилей с гибридными двигателями.
Кроме того, запрет экспорта распространяется на покрышки для грузовых транспортных средств.