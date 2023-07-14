«Соллерс» закрыл сделку по выкупу доли японской Isuzu в совместном предприятии в России
- Legion-Media
«ПАО «Соллерс» сообщает о закрытии сделки по приобретению 100% долей АО Isuzu Rus», — говорится в релизе.
Отмечается, что «Соллерс» будет поставлять запчасти для грузовиков Isuzu для сервисного обслуживания.
Компания планирует перезапустить производственную площадку бывшего СП с Isuzu в Ульяновске с целью сохранения рабочих мест и загрузки мощностей.
Ранее агентство Kyodo сообщило, что крупный японский производитель грузовиков и автобусов Isuzu Motors решил полностью покинуть российский рынок.