«Соллерс» закрыл сделку по выкупу доли японской Isuzu в совместном предприятии в России

Российская компания «Соллерс» закрыла сделку по приобретению 100% долей Isuzu в совместном предприятии в России, заявили в компании.

«ПАО «Соллерс» сообщает о закрытии сделки по приобретению 100% долей АО Isuzu Rus», — говорится в релизе.

Отмечается, что «Соллерс» будет поставлять запчасти для грузовиков Isuzu для сервисного обслуживания.

Компания планирует перезапустить производственную площадку бывшего СП с Isuzu в Ульяновске с целью сохранения рабочих мест и загрузки мощностей.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что крупный японский производитель грузовиков и автобусов Isuzu Motors решил полностью покинуть российский рынок.