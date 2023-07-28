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Япония запретила экспорт в Россию гибридов и авто с объёмом двигателя более 1,9 литра

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Япония запретила экспорт в Россию автомобилей с объёмом двигателя более 1,9 литров, а также автомобилей с гибридными двигателями.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии  Ясутоси Нисимура.

Кроме того, запрет экспорта распространяется на покрышки для грузовых транспортных средств.

«Ограничения вступят в силу 9 августа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная мера была предпринята в рамках нового пакета антироссийских санкций из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Япония может запретить поставлять в Россию машины с объёмом двигателя более 1,9 литра.

Также сообщалось, что «Соллерс» закрыл сделку по выкупу доли японской Isuzu в совместном предприятии в России.

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