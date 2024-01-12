Впервые за полтора года: почему США возобновили импорт российской нефти

США возобновили импорт российской нефти спустя полтора года после того, как в рамках санкционной политики официально отказались закупать углеводороды у Москвы. Более того, энергоресурс был отгружен в Штаты в среднем по $76 за баррель, хотя ранее Вашингтон запретил своим компаниям страховать и перевозить сырьё из РФ морем по цене выше $60. Аналитики не исключают, что США намеренно отступили от собственных санкций для устранения внутреннего дефицита топлива.

США впервые с апреля 2022 года возобновили импорт сырой нефти из России. Об этом свидетельствуют материалы Бюро экономического анализа американского Министерства торговли.

Согласно последним оценкам ведомства, в ноябре 2023-го Штаты закупили у Москвы порядка 10 тыс. баррелей нефти на $760 тыс. Таким образом, средняя стоимость каждого барреля составила около $76 и заметно превысила установленный самим Вашингтоном потолок цен.

Напомним, весной 2022 года, после начала СВО, США вместе с союзниками стали вводить беспрецедентные по своему масштабу экономические санкции против РФ. В частности, западные страны решили отказаться от импорта российских энергоресурсов.

В результате если ещё с января по апрель Вашингтон продолжал ежемесячно закупать у Москвы от 8,8 млн до 17 млн баррелей нефти, то начиная с мая поставки полностью прекратились. Такие данные приводит Управление энергетической информации при Минэнерго Соединённых Штатов.

Хотя США остаются крупнейшим производителем нефти в мире, введённые в отношении России ограничения обернулись дефицитом энергоресурса на американском рынке и, как следствие, привели к резкому удорожанию горючего и других товаров. В результате уже в середине 2022 года инфляция в Штатах впервые более чем за 40 лет поднималась выше 9%.

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В попытках обуздать рекордный рост цен США пришлось задействовать свои стратегические запасы нефти, которые к настоящему моменту опустели более чем наполовину. Одновременно Федеральная резервная система (выполняет функции центробанка страны) начала резко повышать процентную ставку, хотя ранее на протяжении длительного периода удерживала её около нулевой отметки.

Впрочем, даже на фоне ажиотажного скачка инфляции Вашингтон решил усилить санкционное давление на Москву. Так, с декабря 2022-го Штаты вместе с государствами ЕС и G7 запретили своим компаниям страховать и перевозить нефть из РФ морем в другие регионы мира по цене выше $60 за баррель. В феврале 2023-го аналогичные ограничения заработали в отношении нефтепродуктов.

Свои действия Запад объяснил желанием надавить на Россию и лишить её прибыли от продажи углеводородов. В ответ на эти ограничения Москва ввела запрет на поставки энергоресурсов всем, кто требует соблюдения потолка цен при заключении контрактов.

Одновременно российские компании начали перестраивать торговые маршруты, но на первых порах были вынуждены предоставлять значительные скидки. Например, в январе 2023-го российская нефть марки Urals торговалась примерно по $49,5. Впрочем, уже во второй половине года котировки преодолели западный потолок, а осенью даже поднимались выше $80.

«Основными нашими партнёрами в текущей ситуации стали Китайская Народная Республика, доля которой выросла примерно до 45—50%, и, безусловно, Индия... Общая доля поставок энергоресурсов в Индию составила 40%... У нас очень много желающих, которые хотят покупать российскую нефть, нефтепродукты. Это и страны латиноамериканские, и африканские, и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона», — заявил в конце декабря зампред правительства РФ Александр Новак в эфире канала «Россия 24».

РИА Новости

© Владимир Астапкович

При этом любопытно, что западные страны также продолжают закупать российскую нефть, но делают это в основном через посредников или в обход собственных ограничений. Об этом RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов.

«Россия является поставщиком тяжёлой нефти, которая необходима для работы ряда американских нефтеперерабатывающих заводов. Похожее по своим свойствам сырьё можно закупать, например, у Венесуэлы, но Вашингтон ввёл санкции и против неё. Поэтому в периоды критической необходимости, когда возникает острый дефицит, американцы могут применять иные схемы импорта и немного отступать от своих же санкций», — предположил Суверов.