«Задача — сбалансировать спрос и предложение»: как могут измениться цены на нефть в 2024 году

Согласно прогнозу правительства России, в 2024 году средняя стоимость нефти эталонной марки Brent на мировом рынке может составить $80—85 за баррель. Похожих оценок придерживаются и ряд зарубежных специалистов. При этом некоторые аналитики не исключают рост котировок до $90. По мнению экспертов, динамика цен будет во многом зависеть от действий ОПЕК+ и темпов глобального экономического роста. В то же время российская нефть марки Urals, вероятно, продолжит стоить дороже установленного Западом потолка в $60, считают экономисты.

В 2023 году средняя цена нефти эталонной марки Brent на мировом рынке составила порядка $82 за баррель. По словам российского вице-премьера Александра Новака, на протяжении всех 12 месяцев котировки «были более или менее стабильные» и могут остаться приблизительно на том же уровне в 2024-м.

«Мы думаем, что диапазон колебаний цен… может быть в районе как раз именно $80—85 за баррель. И такие примерно цифры у нас учитывались при формировании прогноза социально-экономического развития», — сказал Новак в эфире канала «Россия 24».

Похожих оценок придерживаются и зарубежные специалисты. Так, например, эксперты Всемирного банка прогнозируют среднюю стоимость барреля Brent на текущий год вблизи $81, аналитики JP Morgan и Минэнерго США ждут $83, а экономисты Bank of America не исключают рост котировок до $90.

Как полагает Александр Новак, важную роль для глобального энергорынка продолжат играть действия альянса ОПЕК+. Участники сделки — более 20 нефтедобывающих государств, включая Россию, — совместно контролируют производство сырья и тем самым регулируют предложение углеводородов в мире. Такая политика призвана удерживать стоимость нефти от значительных обвалов.

«В рамках этого сотрудничества в течение (2023. — RT) года принимались различные решения, направленные на балансировку рынка, на то, чтобы сглаживать пики роста либо падения спроса на мировых рынках в зависимости от тех факторов, которые влияют на это… Наша задача — сбалансировать спрос и предложение, чтобы отрасль стабильно работала», — подчеркнул Новак.

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Ранее стороны договорились снизить нефтедобычу в 2024 году суммарно почти на 1,4 млн баррелей в сутки по сравнению с 2023-м — до 40,5 млн баррелей в день. Параллельно с этим официальным сокращением некоторые участники сделки сейчас добровольно уменьшают производство и экспорт ещё примерно на 3,9 млн баррелей: основное снижение приходится на Россию и Саудовскую Аравию, а остальные объёмы распределены между Ираком, ОАЭ, Кувейтом, Казахстаном, Алжиром, Оманом и Габоном.

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«С середины весны на глобальном рынке нефти будет формироваться дефицит в связи с началом автомобильного сезона, когда в ряде регионов мира начнёт заметно расти потребление топлива. Многое будет зависеть от того, станут ли участники ОПЕК+ дополнительно увеличивать производство сырья, чтобы покрыть повышенный спрос. Думаю, альянс будет регулировать добычу исходя из коридора $70—90 за баррель», — предположил в беседе с RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Более того, по его словам, в случае оживления экономической активности в Азии, Европе и США мировой спрос на топливо может дополнительно вырасти, что приведёт к ещё большему росту цен. Впрочем, не исключён и обратный сценарий, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов.

«На сегодняшний день не совсем понятно, как именно поведут себя сырьевые котировки в новом году. Дело в том, что некоторые европейские экономики сейчас находятся в стадии рецессии, а рост ВВП Китая замедляется, в результате чего и объём потребления топлива в мире может снизиться вместе с ценами на энергоресурс», — пояснил собеседник RT.

Тем не менее специалисты пока не ожидают серьёзного падения нефтяных котировок в обозримой перспективе. Так, например, по мнению управляющего активами «БКС Мир инвестиций» Виталия Громадина, в течение 2024 года средняя цена барреля Brent может составить $78—83 в зависимости от решений ОПЕК+ и динамики глобального экономического роста.

«Чудеса адаптации»

По мнению Игоря Юшкова, при сохранении стоимости Brent в диапазоне $70—90 за баррель нефть российской марки Urals будет торговаться примерно по $60—80. Таким образом, цены на отечественное сырьё продолжат оставаться выше установленного Западом потолка, считает специалист.

Напомним, с февраля 2022 года, после начала СВО, страны Евросоюза вместе с США и рядом других государств стали поочерёдно отказываться от импорта российской нефти. Более того, с декабря ЕС и страны G7 запретили своим компаниям страховать и перевозить сырьё из РФ морем в другие регионы мира по цене выше $60 за баррель. В феврале 2023-го аналогичные ограничения заработали в отношении нефтепродуктов.

Свои действия Запад объяснил желанием надавить на Россию и лишить её прибыли от продажи углеводородов. В ответ на эти ограничения Москва ввела запрет на поставки энергоресурсов всем, кто требует соблюдения потолка цен при заключении контрактов.

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Одновременно российские компании начали перестраивать торговые маршруты, но на первых порах были вынуждены предоставлять значительные скидки. Например, в январе 2023 года нефть Brent на мировом рынке торговалась в среднем по $83,9 за баррель, тогда как Urals покупали примерно по $49,5. Впрочем, уже в ноябре средние цены составили $85,4 и $78,3 соответственно.

«Наши нефтяники проявили настоящие чудеса адаптации за минувший год благодаря наращиванию собственного танкерного флота и организации сопутствующих отечественных услуг, таких как страхование транспортировки. Помогла и воля основных потребителей, прежде всего Индии и Китая, которые под давлением санкций выбрали для себя экономическую целесообразность и нарастили импорт нашего сырья. Западным странам даже в итоге пришлось обсуждать дополнительные методы борьбы со сверхдоходами российских энергокомпаний», — отметил в разговоре с RT Виталий Громадин.

По данным Министерства финансов РФ, если ещё в 2021 году нефтегазовые доходы российского бюджета составили почти 9,1 трлн рублей, то уже в 2022-м в на фоне резко возросших цен на сырьё сумма увеличилась до 11,6 трлн. В 2023-м прибыль государственной казны от продажи энергоресурсов снизилась до 8,9 трлн рублей, поскольку бизнесу требовалось время для переориентации торговых потоков с Запада на Восток. Впрочем, уже в 2024-м показатель может вырасти до 11,5 трлн рублей, а в 2025-м — до 11,8 трлн, прогнозируют в Минфине.