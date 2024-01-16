Петегем: ЕС начал работу по использованию доходов от замороженных активов России
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Об этом заявил вице-премьер и глава Минфина Бельгии Винсент ван Петегем.
По его словам, были проанализированы поступившие в декабре предложения ЕК и главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.
«Работа на техническом уровне уже началась, и мы намерены достичь скорого прогресса», — передаёт его слова РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию об одобрении в США законопроекта о конфискации российских активов, заявила, что воровство стало визитной карточкой англосаксов.
Глава комитета Госдумы по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что поддержка Вашингтоном изъятия российских активов подставит страны Евросоюза.