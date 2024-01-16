RT в Telegram
Подпишись

Петегем: ЕС начал работу по использованию доходов от замороженных активов России

Короткая ссылка
Европейский союз начал работу по использованию доходов от замороженных суверенных активов России в интересах Украины.
Петегем: ЕС начал работу по использованию доходов от замороженных активов России
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом заявил вице-премьер и глава Минфина Бельгии Винсент ван Петегем.

По его словам, были проанализированы поступившие в декабре предложения ЕК и главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

«Работа на техническом уровне уже началась, и мы намерены достичь скорого прогресса», — передаёт его слова РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию об одобрении в США законопроекта о конфискации российских активов, заявила, что воровство стало визитной карточкой англосаксов.

Глава комитета Госдумы по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что поддержка Вашингтоном изъятия российских активов подставит страны Евросоюза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить