Петегем: ЕС начал работу по использованию доходов от замороженных активов России

Европейский союз начал работу по использованию доходов от замороженных суверенных активов России в интересах Украины.

Об этом заявил вице-премьер и глава Минфина Бельгии Винсент ван Петегем.

По его словам, были проанализированы поступившие в декабре предложения ЕК и главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

«Работа на техническом уровне уже началась, и мы намерены достичь скорого прогресса», — передаёт его слова РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию об одобрении в США законопроекта о конфискации российских активов, заявила, что воровство стало визитной карточкой англосаксов.

Глава комитета Госдумы по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что поддержка Вашингтоном изъятия российских активов подставит страны Евросоюза.