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Слуцкий: поддержка США изъятия активов России подставит Евросоюз

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Глава комитета Госдумы по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что поддержка Вашингтоном изъятия российских активов подставит страны Евросоюза.
Слуцкий: поддержка США изъятия активов России подставит Евросоюз
  • РИА Новости

Он отметил, что если на законодательном уровне будет легализовано изъятие замороженных активов России, то это шаг приведёт к самым негативным последствиям.

По его мнению, Евросоюз стал заложником американской русофобии, передаёт РИА Новости.

«США благодаря санкционному диктату уже фактически лишили Европу дешёвого российского газа, подсадив на иглу своего СПГ. Теперь под угрозой финансовые и инвестиционные рынки», — добавил Слуцкий.

Ранее агентство Bloomberg написало, что Белый дом поддержал законопроект о конфискации российских активов.

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