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В МИД России заявили, что воровство стало визитной карточкой англосаксов

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию об одобрении в США законопроекта о конфискации российских активов, заявила, что воровство стало визитной карточкой англосаксов.
В МИД России заявили, что воровство стало визитной карточкой англосаксов
  • globallookpress.com
  • © Roman Denisov

Ранее агентство Bloomberg писало, что Белый дом поддержал законопроект о конфискации российских активов.

«Воровство государственной, частной, общественной собственности стало визитной карточкой англосаксов», — сказала Захарова в ходе брифинга.

Как отметила дипломат, США и Великобритания занимаются этим уже на протяжении десятилетий. Захарова назвала подобную политику Запада «пиратством XXI века».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поддержку Белым домом изъятия российских активов провокацией.

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