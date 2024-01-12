В МИД России заявили, что воровство стало визитной карточкой англосаксов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию об одобрении в США законопроекта о конфискации российских активов, заявила, что воровство стало визитной карточкой англосаксов.

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Ранее агентство Bloomberg писало, что Белый дом поддержал законопроект о конфискации российских активов. «Воровство государственной, частной, общественной собственности стало визитной карточкой англосаксов», — сказала Захарова в ходе брифинга. Как отметила дипломат, США и Великобритания занимаются этим уже на протяжении десятилетий. Захарова назвала подобную политику Запада «пиратством XXI века». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поддержку Белым домом изъятия российских активов провокацией.