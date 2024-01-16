На своей платформе: в Центробанке заявили о подключении 20 стран к российскому аналогу SWIFT

Российской Системой передачи финансовых сообщений (СПФС) уже пользуются почти 160 зарубежных компаний из 20 стран мира, заявили в Центробанке. Как рассказал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, создание собственной платёжной платформы во многом позволило РФ минимизировать влияние западных санкций, когда кредитные организации страны были отключены от международной системы SWIFT. По словам экспертов, в условиях беспрецедентных ограничений со стороны Запада СПФС не только обеспечила устойчивость торговых расчётов, но и помогла российским банкам заработать рекордную прибыль. При этом на сегодняшний день всё больше государств начинают заниматься разработкой собственных аналогов SWIFT, отмечают специалисты.

К Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) — российскому аналогу международной платформы SWIFT — уже подключились 557 банков и компаний, включая 159 зарубежных организаций из 20 стран. Такие данные во вторник, 16 января, представил первый зампред Центробанка РФ Владимир Чистюхин во время выступления на выставке-форуме «Россия».

Более того, согласно его презентации, на сегодняшний день в России уже выпущено 256 млн карт МИР и продолжает расти популярность системы быстрых платежей: с помощью этой платформы денежными переводами пользуется каждый второй житель страны, а оплатой покупок — каждый третий. Такой уровень развития внутренней расчётной инфраструктуры во многом позволил минимизировать влияние санкций Запада, считает замглавы ЦБ.

«Несмотря на всё то санкционное давление, которое мы получили, несмотря на то, что нас отключали от SWIFT, закрывали корреспондентские счета, внутри страны ни банки, ни бизнес, ни граждане не увидели по большому счёту никаких изменений. У нас качественно функционировала карточная система МИР, у нас работала СПФС, у нас в принципе была создана вся внутренняя платёжная инфраструктура, которая обеспечила нормальный платёжный оборот», — рассказал Чистюхин.

Напомним: в 2022 году, после начала СВО, западные страны стали объявлять о беспрецедентных по своему масштабу экономических ограничениях против Москвы. В частности, российские банки были отключены от SWIFT, а также от платёжных систем Visa и Mastercard.

По словам президента РФ Владимира Путина, своими действиями недружественные государства хотели обрушить платёжную инфраструктуру и парализовать банковскую отрасль России. Впрочем, страна сумела заблаговременно подготовиться к подобному развитию событий и за предыдущие несколько лет укрепила свой финансовый сектор.

«Как выражались некоторые западные коллеги, они хотели заставить наших граждан страдать… Однако что получилось на практике? Граждане и бизнес фактически не заметили бесшовного перехода на национальную платёжную систему, которая сегодня успешно работает и развивается. При этом мы перестали платить комиссионные западным компаниям, они только недополучили то, что могли бы заработать в России», — заявил Путин в декабре 2023 года на инвестиционном форуме «Россия зовёт!».

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Как отметил глава государства, западные элиты пытались создать проблемы для России и, по сути, дошли до «отмены принципов рыночной экономики». Результатом такой «конкурентной борьбы», по мнению Владимира Путина, стал подрыв международного доверия к валютам и финансовым системам Европы и США.

«Очевидно, что эти действия разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которая выстраивалась десятилетиями, в том числе и прежде всего, конечно, самим Западом. Кстати, финансовая инфраструктура, в основе которой преобладание доллара и евро, ведение расчётов исключительно через западные банки и систему SWIFT, также дискредитирована», — добавил российский лидер.

Без лишних потерь

Поясним, что SWIFT представляет собой международную систему передачи финансовых сообщений, которой пользуются свыше 11 тыс. компаний более чем в 200 странах мира. По словам экспертов, изначально отключение российских банков от этой платформы считалось одной из наиболее жёстких ограничительных мер со стороны Запад: были риски того, что товарооборот РФ с другими странами резко затормозится, поскольку финорганизации больше не смогут оперативно уведомлять своих контрагентов о проведении платежей.

«Если российские банки, например, рассчитывались в евро или долларах, то они должны были использовать именно SWIFT, чтобы проводить платежи через крупнейшие западные банки. Конечно, отключение от этой системы стало вызовом для наших финансовых организаций, однако не привело к тому, что все платежи оказались парализованы», — отметил в беседе с RT заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Примечательно, что впервые предложения отключить Москву от SWIFT были озвучены Западом ещё в 2014 году на фоне крымских событий. Именно тогда Центробанк занялся разработкой российского аналога международной платформы и вскоре запустил СПФС.

Параллельно Россия начала сокращать использование европейской и американской валют во внешней торговле. Так, например, если ещё в 2013 году Москва обслуживала в долларах и евро почти 90% своего экспорта, а в рублях — лишь около 10%, то к концу 2023-го значения составили 24 и 40% соответственно. При этом 33% платежей за свою продукцию российские компании сейчас принимают в китайских юанях.

«Создание и успешное функционирование СПФС позволило, несмотря на санкции, осуществлять торговые международные операции и обеспечивать поступление валютной выручки в Россию. Так что благодаря этой системе была обеспечена устойчивость торговых расчётов. При этом банковская отрасль по итогам прошлого года показала рекордную прибыль, то есть отключение от SWIFT для большинства кредитных организаций не было в конечном итоге столь болезненным», — рассказал RT доцент Финансового университета при Правительстве России Сергей Суверов.

Более того, по словам Александра Абрамова, на сегодняшний день похожие аналоги SWIFT начинают появляться и в ряде других государств. Речь идёт, например, о Китае, Индии и Турции.

«Конечно, SWIFT пока остаётся наиболее популярной в мире, так как доллар и евро всё ещё доминируют в глобальной торговле. Тем не менее многие государства сейчас развивают собственные аналоги в качестве параллельной системы расчётов. Если говорить о перспективе десяти и более лет, то серьёзный конкурент SWIFT в международной системе расчётов может появиться в Китае, так как доля юаня в мировой торговле постоянно растёт», — заключил Абрамов.