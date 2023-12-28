С 1 мая 2024 года: россияне смогут бесплатно переводить между своими счетами до 30 млн рублей через СБП

С 1 мая 2024 года лимит бесплатных переводов для россиян между своими счетами через систему быстрых платежей увеличится с 100 тыс. до 30 млн рублей в месяц, сообщили в Центробанке. Кроме того, с 1 апреля будут введены нулевые тарифы для финансовых организаций за начисление кешбэка клиентам и его возврат при отказе от покупки. Как полагают в ЦБ, это позволит сделать программу лояльности СБП более привлекательной. Также регулятор собирается навсегда освободить российские банки от комиссий за переводы между гражданами через систему быстрых платежей.

Максимальный размер денежных переводов без комиссии самому себе через систему быстрых платежей (СБП) увеличится в 300 раз. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщили в пресс-службе Банка России.

«Граждане смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц бесплатно через СБП. Новый лимит… начнёт действовать с 1 мая 2024 года», — говорится в сообщении регулятора.

В то же время предельный объём бесплатных переводов другим людям останется прежним — 100 тыс. рублей в месяц. В случае превышения этого лимита размер комиссии, как и сейчас, будет составлять 0,5% от суммы транзакции, но не более 1,5 тыс. рублей.

«Решение ЦБ позитивно скажется на россиянах и позволит им сократить расходы на комиссии. Люди должны иметь возможность переводить собственные деньги с одного своего счёта на другой в разных банках и делать это бесплатно. Обновление назрело давно, и хорошо, что ЦБ решил действовать в интересах рядовых граждан», — отметил в беседе с RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

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При этом, по его мнению, банки вряд ли станут вводить какие-либо скрытые комиссии, чтобы компенсировать потерю доходов от инициативы ЦБ. Аналогичной точки зрения придерживается и руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Не думаю, что финансовые организации будут пытаться как-то снизить выгоду для россиян от использования СБП. Соответствующий закон был разработан как раз, чтобы банки не создавали заградительных условий для свободного перемещения клиентами своих денег. За нарушение этой нормы могут последовать санкции со стороны ЦБ. Однако сами банки тоже не останутся в накладе, ведь цель государства — повысить привлекательность системы для всех участников процесса», — подчеркнул Деев в разговоре с RT.

Так, например, Центробанк собирается освободить кредитные организации от уплаты комиссий по целому ряду операций в СБП. Эти нововведения должны вступить в силу 1 апреля 2024 года.

«Нулевые тарифы для банков будут действовать за перевод гражданам кешбэка, а также за возврат такого кешбэка продавцу при отказе от покупки. Это позволит сделать программу лояльности СБП более привлекательной не только для торгово-сервисных предприятий, но и для обслуживающих их банков», — рассказали в ЦБ.

Кроме того, регулятор решил навсегда освободить банки от уплаты комиссии, которую взимает с них за переводы между гражданами. По мнению Александра Разуваева, эта мера вряд ли серьёзно повлияет на прибыль самого ЦБ, но позволит несколько уменьшить расходы финорганизаций.

«Такая либеральная политика положительно сказывается на развитии банковского сектора и экономики в целом. Данные меры будут способствовать дальнейшей популяризации системы быстрых платежей, даже несмотря на введение цифрового рубля. Более того, движения средств в СБП прозрачны и безопасны, что позволяет переводить даже крупные суммы клиентам без опасений», — добавил собеседник RT.

РИА Новости

© Илья Питалев

Напомним, система быстрых платежей заработала ещё в 2019 году и позволяет клиентам разных банков мгновенно переводить денежные средства по номеру телефона. Кроме того, с помощью платформы можно оплачивать покупки в розничных и интернет-магазинах, в том числе по QR-коду.

По данным Центробанка, с момента запуска СБП россияне провели через неё уже почти 9 млрд операций на общую сумму около 41 трлн рублей. В III квартале 2023-го переводами в системе пользовался каждый второй житель страны, а оплатой товаров и услуг — каждый третий.

Бизнес при этом тоже активно подключается к платформе, поскольку переводы через систему быстрых платежей позволяют предпринимателям сократить часть издержек. Так, на сегодняшний день комиссия для компаний за приём платежей в СБП составляет 0,2—0,7%, а за эквайринг (оплату товаров или услуг банковскими картами) — 1,2—2,2%, свидетельствуют материалы ЦБ.

«По итогам III квартала количество предприятий торговли и сервиса (ТСП), принимающих оплату через СБП, составило 1,3 млн единиц, увеличившись за квартал на 20%. Количество малых и средних предприятий превысило 1 млн», — говорится в отчёте регулятора.