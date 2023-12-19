С 1 июля 2024 года: Путин запретил банкам взимать комиссию с пенсионеров при оплате услуг ЖКХ

Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг для пенсионеров и других нуждающихся в социальной поддержке граждан. Нововведение позволит несколько ослабить финансовую нагрузку на россиян с невысоким уровнем доходов и вступит в силу с 1 июля 2024 года. С этого же дня кредитные организации по решению главы государства не смогут повышать ставки по ипотеке в случае отказа заёмщика от добровольных услуг страхования. Помимо этого, российский лидер утвердил дополнительные меры поддержки семей с детьми. Так, уже с 1 января родители смогут претендовать на выплату по уходу за ребёнком до полутора лет, даже если выйдут из декретного отпуска раньше времени.

Российские банки перестанут взимать комиссии с пенсионеров и других нуждающихся в соцподдержке граждан при оплате услуг ЖКХ. Соответствующий закон во вторник, 19 декабря, подписал президент страны Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу с 1 июля 2024 года.

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«Законом... вносятся изменения, предусматривающие, что комиссионное вознаграждение за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги физическими лицами, которые нуждаются в социальной поддержке и перечень категорий которых устанавливается правительством РФ, не взимается», — пояснили в Кремле.

Освободить всех пенсионеров от банковских комиссий за оплату ЖКУ Владимир Путин пообещал 14 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией. Подобную практику со стороны кредитных организаций президент назвал неправильной и подчеркнул, что решение о её прекращении уже принято.

Позже, на встрече с главами фракций Госдумы, российский лидер уточнил, что оговорился: первоначально отменить комиссии планировалось только для льготных категорий граждан, а не для всех пенсионеров. Впрочем, после заявлений главы государства в рамках прямой линии власти не стали возвращаться к исходной версии законопроекта.

«Поскольку я сказал про пенсионеров... правительство после этого приняло решение распространить эту норму на всех пенсионеров. Видите, в любом случае польза от этих прямых линий очевидна... Хорошая оговорка», — добавил Путин.

Инициатива президента подтверждает общий курс российских властей на социальную ориентацию и помощь незащищённым категориям населения с низкими доходами. Таким мнением с RT поделился директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Размер самой комиссии, как правило, небольшой, но если брать всех пенсионеров, которые её платят, то получается внушительная сумма, и банки на этом хорошо зарабатывают. Тем не менее решение президента — это больше жест не экономического, а социального характера. Для пенсионеров комиссия, конечно, не слишком обременительная, но здесь важен сам факт того, что власти по-прежнему придерживаются курса на исполнение своих социальных обязательств», — подчеркнул Остапкович.

АГН «Москва»

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Похожую точку зрения в комментарии RT выразила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Причём, по её мнению, отмена комиссии не сильно скажется на финансовом положении российских банков.

«Любая комиссия — это дополнительные траты для пенсионеров, доходы которых и так небольшие. Если говорить именно об услугах ЖКХ, то в некоторых регионах их негде оплатить, кроме банка, который берёт комиссию за свои услуги. Так что у пенсионеров просто не остаётся другого выхода, что для них, конечно, обидно. Поэтому решение президента мы считаем правильным. Банки от этого не особо потеряют в доходах и поэтому не пострадают, а пенсионеры получат небольшой бонус», — добавила депутат.

В помощь семьям

Также во вторник Владимир Путин подписал закон о поддержке семей с детьми. Согласно документу, с 1 января 2024 года родители в России смогут претендовать на выплату по уходу за ребёнком до полутора лет, даже если выйдут из декретного отпуска раньше срока. О необходимости такого решения президент заявлял ещё в июне на Петербургском международном экономическом форуме.

«Эти выплаты привязаны к доходу семьи, к доходу конкретного человека. Если такой доход даже незначительно увеличивается, то социальные выплаты прекращаются или существенным образом снижаются. А значит, стимула искать... более высокую заработную плату у человека нет. Мы должны изменить такую ситуацию. Работать должно быть выгодно, а государственная поддержка должна служить именно подспорьем, дополнительным доходом к зарплате, а не её заменой», — подчёркивал Путин.

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Напомним, пособие по уходу за ребёнком до достижения им полутора лет может получать один из родителей, бабушка, дедушка или другой ухаживающий за ребёнком родственник. Эта мера поддержки положена как работающим, так и не имеющим официальной занятости гражданам.

Сумма выплаты зависит от среднего заработка получателя. Её минимальный размер сегодня составляет порядка 8,6 тыс. рублей, максимальный — 33,3 тыс. рублей.

Возможность получать пособие даже при досрочном выходе на работу окажет дополнительную помощь семьям с детьми, в первую очередь молодым мамам. Об этом ранее заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Женщины нередко вынуждены выходить из декрета раньше, чем малышу исполнится полтора года. В основном это связано с тем, что семье не хватает средств. По действующему закону мама, вернувшись на работу, автоматически теряет право на пособие по уходу за ребёнком. Принятые... поправки позволят сохранить выплаты», — отметил парламентарий.

Процентный лимит

Помимо этого, Владимир Путин подписал закон об ограничении роста ипотечных ставок в случае отказа заёмщика от страховки. Документ вступит в силу с 1 июля 2024 года.

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Как рассказал RT директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин, на сегодняшний день одно из обязательных условий выдачи ипотеки — страхование приобретаемого объекта недвижимости. В то же время все остальные предлагаемые банками виды страхования, включая личное, являются добровольными и носят функцию дополнительного сервиса.

Полностью застрахованным клиентам финансовые организации, как правило, предлагают более выгодные проценты по жилищным кредитам. Между тем при отказе заёмщика от дополнительных услуг страхования банки зачастую начинают повышать ставку.

«С одной стороны, такая практика имеет право на существование: ипотечные договоры являются наиболее длительными из всех кредитных продуктов, а на горизонте даже десяти лет невозможно предугадать вероятные негативные факторы, и банки идут на такой шаг для снижения рисков. С другой стороны, это навязывание заёмщику ненужных услуг, которое снижает доступность конечного продукта. Поэтому, конечно, подписанный президентом закон — в интересах заёмщиков», — пояснил Тумин.

По его мнению, банкам теперь придётся искать другой способ работы с долгосрочными рисками. Впрочем, поскольку новый закон должен вступить в силу только через полгода, у кредитных организаций есть время для адаптации и подготовки к нововведениям, заключил собеседник RT.