Путин: в Европе действует принцип «свой-чужой», где «чужого» можно обобрать

Президент России Владимир Путин заявил, что в европейских юрисдикциях действует принцип «свой-чужой», где «чужого» можно обобрать и оставить ни с чем.

Об этом глава государства сказал в ходе пленарного заседания форума ВТБ «Россия зовёт!».

Как отметил российский лидер, ещё недавно европейские юрисдикции считались «тихими гаванями», теперь же они перестали ими быть.

«Теперь здесь работает принцип «свой-чужой», как в военных самолётах, где «чужого» можно обобрать, оставить ни с чем», — подчеркнул он.

Путин напомнил, что европейские страны позволяют себе блокировать активы и предприятия «чужого», а также совершать диверсии, как с «Северными потоками».

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что, по оценкам экспертов, в ближайшие годы монополия крупных западных банков будет подорвана.