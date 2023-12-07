RT в Telegram
Подпишись

Путин: в Европе действует принцип «свой-чужой», где «чужого» можно обобрать

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что в европейских юрисдикциях действует принцип «свой-чужой», где «чужого» можно обобрать и оставить ни с чем.
Путин: в Европе действует принцип «свой-чужой», где «чужого» можно обобрать
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в ходе пленарного заседания форума ВТБ «Россия зовёт!».

Как отметил российский лидер, ещё недавно европейские юрисдикции считались «тихими гаванями», теперь же они перестали ими быть.

«Теперь здесь работает принцип «свой-чужой», как в военных самолётах, где «чужого» можно обобрать, оставить ни с чем», — подчеркнул он.

Путин напомнил, что европейские страны позволяют себе блокировать активы и предприятия «чужого», а также совершать диверсии, как с «Северными потоками».

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что, по оценкам экспертов, в ближайшие годы монополия крупных западных банков будет подорвана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить