RT в Telegram
Подпишись

Путин: в ближайшие годы монополия крупных западных банков будет подорвана

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что, по оценкам экспертов, в ближайшие годы монополия крупных западных банков будет подорвана.
Путин: в ближайшие годы монополия крупных западных банков будет подорвана
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в ходе пленарного заседания форума ВТБ «Россия зовёт!».

Как отметил российский лидер, западная финансовая система устаревает с точки зрения новых технологий и становится архаичной.

«По оценкам экспертов, уже в ближайшие годы это приведёт к настоящей революции, которая окончательно подорвёт монополию крупных западных банков», — констатировал Путин.

В Москве проходит форум ВТБ «Россия зовёт!».

RT ведёт прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить