Путин: в ближайшие годы монополия крупных западных банков будет подорвана

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что, по оценкам экспертов, в ближайшие годы монополия крупных западных банков будет подорвана.

Об этом глава государства сказал в ходе пленарного заседания форума ВТБ «Россия зовёт!».

Как отметил российский лидер, западная финансовая система устаревает с точки зрения новых технологий и становится архаичной.

«По оценкам экспертов, уже в ближайшие годы это приведёт к настоящей революции, которая окончательно подорвёт монополию крупных западных банков», — констатировал Путин.

В Москве проходит форум ВТБ «Россия зовёт!».

RT ведёт прямую трансляцию.