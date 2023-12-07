Путин: в ближайшие годы монополия крупных западных банков будет подорвана
- РИА Новости
Об этом глава государства сказал в ходе пленарного заседания форума ВТБ «Россия зовёт!».
Как отметил российский лидер, западная финансовая система устаревает с точки зрения новых технологий и становится архаичной.
«По оценкам экспертов, уже в ближайшие годы это приведёт к настоящей революции, которая окончательно подорвёт монополию крупных западных банков», — констатировал Путин.
В Москве проходит форум ВТБ «Россия зовёт!».