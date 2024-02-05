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Данюк спрогнозировал ещё большую внутриполитическую турбулентность в Европе

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Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк заявил в беседе с RT, что протесты фермеров в Европе будут только нарастать.
Данюк спрогнозировал ещё большую внутриполитическую турбулентность в Европе
  • AFP

«На мой взгляд, наоборот, эти протесты будут нарастать, потому что абсолютно очевидно, что в условиях очень слабого экономического роста, сокращения субсидий те самые сельхозпроизводители всей Европы — Германии, Франции и Италии — не понимают, почему не могут найтись субсидии в сотни миллионов евро, но могут найтись миллиарды
помощи, например, для Украины», — объяснил эксперт.

Поэтому, по его мнению, этим будут пользоваться политические силы, которые начнут выступать в защиту своих производителей, в защиту фермеров.

«Мне кажется, это может привести к ещё большей внутриполитической турбулентности на территории Европы. Сейчас нынешняя брюссельская бюрократия глобально заточена на то, чтобы максимально довести до точки кипения народ, выполнить всё-таки свои обязательства перед Вашингтоном, выполнить свои обязательства перед Украиной», — добавил специалист.

Что будет дальше потом с сельским хозяйством, химической промышленностью, их совершенно не интересует, отметил Данюк.

«Потому что изначально они согласились с планом по резкому обнищанию Европы: среднего, малого бизнеса и тем более промышленных кластеров», — заключил он.

Ранее политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачёв рассказал в беседе с RT, что, по его мнению, забастовки будут продолжаться до выборов в Европарламент.

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