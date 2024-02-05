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Итальянские протестующие фермеры выдвинулись в сторону Рима на 200 тракторах

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Итальянские фермеры выдвинулись в сторону Рима на 200 тракторах, они планируют организовать постоянную акцию протеста против политики, наносящей ущерб национальной агропромышленности.
Итальянские протестующие фермеры выдвинулись в сторону Рима на 200 тракторах
  • Gettyimages.ru

Об акции протеста рассказал представитель объединённого комитета протестующих Галгано Палаферри.

«Колонна прибудет в понедельник вечером, сейчас идут переговоры с полицией для определения места нашей стоянки на одной из двух трасс у города», — сообщил он РИА Новости.

Фермеры выдвинулись из южных провинций Тосканы, к ним присоединятся коллеги из других регионов юга страны. На сельхозтехнику они погрузили воду и продукты для проведения многодневного протеста.

Ранее в Германии фермеры провели акцию протеста под Брауншвейгом, они заблокировали трассу A2 в сторону Ганновера тракторами и двухметровой горой навоза.

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