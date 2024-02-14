Бремя содержания: сенат США одобрил законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню

Американские сенаторы одобрили законопроект о выделении Украине $60,1 млрд. Документ также предусматривает оказание финансовой помощи Израилю и Тайваню. Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер выразил уверенность, что законопроект будет одобрен и в палате представителей. Однако спикер нижней палаты конгресса Майк Джонсон ранее дал понять, что республиканцы могут заблокировать документ, поскольку в нём не прописаны меры об укреплении южной границы США. По словам аналитиков, вне зависимости от решения конгрессменов промедление Вашингтона с выделением помощи Украине уже успело навредить киевскому режиму.

Сенат США поддержал законопроект, предусматривающий выделение средств Украине, Израилю и Тайваню. За документ проголосовали 70 сенаторов, в том числе 22 республиканца. Против выступили 29 членов сената.

После голосования лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер выразил уверенность, что законопроект будет одобрен и в палате представителей, если её спикер — республиканец Майк Джонсон — вынесет документ на голосование.

«Принимая во внимание решительную поддержку касательно данного голосования со стороны обеих партий здесь, в сенате, я считаю, если спикер Джонсон вынесет этот законопроект на рассмотрение палаты представителей, он будет принят при такой же сильной двухпартийной поддержке», — сказал он.

Чак Шумер

© AP Photo / J. Scott Applewhite

Настойчиво призывают республиканцев проголосовать за документ и в администрации президента США Джо Байдена. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга предупредил, что провал голосования станет для союзников и противников Вашингтона свидетельством того, что на США нельзя положиться.

Между тем Майк Джонсон дал понять, что нижняя палата парламента, контролируемая Республиканской партией, может не пропустить законопроект в нынешнем виде, поскольку в нём не прописаны меры по защите южной границы США от нелегальной миграции. Именно этот вопрос остаётся главным камнем преткновения, из-за которого конгресс уже несколько месяцев не может согласовать пакет помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

«Республиканцы в палате представителей с самого начала обсуждений совершенно ясно дали понять, что любой так называемый дополнительный законопроект о национальной безопасности должен исходить из того, что национальная безопасность начинается с наших собственных границ», — заявил он.

Джонсон также напомнил, что в прошлом году палата представителей «приняла законопроект о безопасности американских границ, способствующий осуществлению трансформационных политических изменений», однако с тех пор сенат так и не одобрил документ, демонстрируя «неспособность поступить адекватно ситуации».

По мнению спикера, сенату следовало доработать ранее отвергнутый законопроект, который наряду с помощью Украине, Израилю и Тайваню включал также меры по укреплению границы.

«Этот законопроект следовало пересмотреть и внести в него изменения, чтобы включить туда реальные положения о защите границ, которые действительно помогли бы положить конец продолжающейся катастрофе», — заключил Джонсон.

Позже в соцсети X спикер заявил, что в условиях отсутствия каких-либо изменений в пограничной политике сената палате представителей придётся в этом вопросе действовать по своему усмотрению.

«Ещё больше оружия, техники и боеприпасов»

Напомним, одобренный сенатом документ предусматривает, в частности, выделение из бюджета США $60,1 млрд на помощь Украине, $14,1 млрд на поддержку Израиля и $4,8 млрд на сдерживание Китая и спонсирование региональных партнёров в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе Тайваня.

Общая сумма пакета превышает $95 млрд. После голосования в верхней палате конгресса Зеленский записал видеообращение, в котором выразил благодарность Чаку Шумеру и лидеру республиканского меньшинства в сенате Митчу Макконнеллу, а также заявил, что ожидает аналогичного решения от палаты представителей.

«Это был первый шаг, дальше — палата представителей, голосование конгрессменов там. Ожидаем положительного решения. Надеемся на принципиальную поддержку», — сказал он.

Киев

© AP Photo / Efrem Lukatsky

Глава киевского режима добавил, что подобного решения сената ждали не только на Украине.

«Решение, ради которого мы много работали. Решение, которого ожидали не только мы, но и многие другие народы, в частности в Европе. Мир, который ждёт, что американское лидерство и в дальнейшем будет твёрдым... Это действительно придаёт уверенности и мотивации», — отметил Зеленский.

Между тем украинский премьер Денис Шмыгаль ещё до голосования в нижней палате конгресса начал рассуждать о том, на что Киев потратит $60 млрд.

Также по теме Политические баталии: как в США разворачивается борьба вокруг выделения средств Украине Президент США Джо Байден назвал «полным безумием» неспособность конгресса согласовать выделение средств на оказание помощи Украине. С...

«Основная часть суммы ($50 млрд) — это оборонная поддержка. Будет ещё больше оружия, техники и боеприпасов для наших защитников. Другая часть помощи будет направлена на прямую бюджетную поддержку и другие программы, которые помогут Украине оставаться экономически устойчивой», — заявил политик.

По словам директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберёзкина, реакция киевского режима на решение сенаторов лишний раз свидетельствует, что нынешняя Украина не может существовать без финансовой подпитки из-за рубежа.

«Без западных денег Киев вообще ничего сделать не может. Своих денег им хватит, условно говоря, на две-три недели существования. Ведь и солдатам, и чиновникам надо платить. Из-за этого они сейчас побираются, где только можно. Будут, конечно, свои внутренние ресурсы максимально напрягать, но без американской помощи этого не хватит. Ранее выделенной помощи от ЕС тоже недостаточно», — сказал аналитик в комментарии RT.

Трамписты против антитрампистов

По словам аналитиков, пока что сложно предсказать, какими будут действия республиканцев в палате представителей после одобрения законопроекта сенатом. Однако, как отмечает кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, если Майк Джонсон будет последовательным в своих действиях, то он не станет выносить на голосование этот документ.

«Пока по косвенным признакам можно судить, что спикер нижней палаты парламента США пойдёт наперекор позиции сената и не будет выносить законопроект об оказании военной помощи Украине на голосование», — заявил аналитик в беседе с RT.

Майк Джонсон

© AP Photo / J. Scott Applewhite

Политолог уточнил, что теперь судьба законопроекта зависит от исхода противостояния в Республиканской партии между сторонниками и противниками экс-президента Дональда Трампа, который считается противником принятия документа в нынешнем виде.

«Сейчас в американской внутренней политике на первый план выходит уже не столько межпартийное противостояние, сколько борьба между так называемыми трампистами и антитрампистами в стане республиканцев. Главная задача лояльных по отношению к Трампу конгрессменов в данный момент заключается в том, чтобы продемонстрировать демократам и своим однопартийцам несгибаемую волю и тем самым заставить их учитывать своё мнение по вопросу границы», — пояснил эксперт.

Павел Фельдман добавил, что возможное принятие законопроекта палатой представителей будет означать «аппаратную победу» той части республиканцев, которая ставит геополитические интересы США выше насущных потребностей граждан.

«Как бы ни завершилось это голосование, оно неизбежно приведёт к углублению разногласий между правыми изоляционистами и центристами внутри Республиканской партии», — считает специалист.

При этом аналитик уверен, что вне зависимости от конечного решения конгресса промедление США с выделением новой помощи Украине уже успело навредить киевскому режиму.