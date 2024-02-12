«Удержать партийную дисциплину»: как развивается ситуация в сенате США вокруг законопроекта с пакетом помощи для Украины

В верхней палате конгресса США прошёл очередное процедурное голосование пакетный законопроект, включающий помощь Украине и Израилю. Из этого документа были изъяты положения об ужесточении мер контроля на южной границе Соединённых Штатов. Ранее в сенате разгорелись дебаты о необходимости предоставления помощи Киеву в размере $60 млрд, на чём настаивает администрация Джо Байдена. Перед вторым голосованием по законопроекту сенатор-республиканец Майк Ли в течение четырёх часов протестовал с трибуны против оказания поддержки киевскому режиму в условиях разрастающегося миграционного кризиса на границе США. По мнению экспертов, если в сенате шансы на принятие законопроекта с помощью Украине имеются, то в нижней палате документ ждут «не радужные перспективы».

В американском сенате прошёл второе процедурное голосование пакетный законопроект, включающий помощь Украине и Израилю. Из этого документа ранее были исключены положения об ужесточении мер контроля на южной границе США. Для дальнейшего рассмотрения инициативы в верхней палате требовалась поддержка не менее 60 законодателей. В результате за законопроект проголосовали 67 сенаторов, 27 — выступили против.

Сроки проведения финального голосования по этому документу в сенате ещё не определены. Но лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер выразил уверенность, что работа по нему будет окончена.

«Мы продолжим работу над этим законопроектом, пока она не будет завершена», — заявил он.

Шумер также поблагодарил республиканцев, поддержавших законопроект, за «добросовестную работу над ним», отметив, что его принятие верхней палатой «жизненно необходимо». Сенатор подчеркнул, что конгресс несколько десятилетий не рассматривал законопроект, «который столь существенно влияет» не только на безопасность США и их союзников, но и «на саму безопасность западной демократии».

Как считает сенатор от Демократической партии Кристофер Мёрфи, в случае неспособности сената принять этот законопроект Соединённые Штаты окажутся «на пороге катастрофы», вследствие чего президент России Владимир Путин якобы может начать угрожать союзникам США по НАТО.

«Заручиться голосами республиканцев для оказания поддержки Украине было непросто (в том числе. — RT) из-за серьёзного противодействия финансированию Украины со стороны (экс-главы Белого дома. — RT) Дональда Трампа, но, думаю, мы добьёмся результата», — сообщил Мёрфи в эфире программы Face the Nation на канале CBS.

Противодействие республиканцев

Напомним, что накануне второго процедурного голосования по законопроекту, включающему помощь Украине, республиканцы выступили против предоставления поддержки киевскому режиму.

Так, во время заседания верхней палаты 10 февраля сенатор-республиканец Майк Ли в течение четырёх часов доказывал с трибуны, почему вопрос финансирования Киева должен быть снят с повестки дня.

«Может ли кто-нибудь сказать мне, когда Украину приняли 51-м штатом? Я, должно быть, пропустил этот день», — отметил Ли.

По его словам, республиканцы не хотят «вновь финансировать» Киев, поскольку ситуацией на южных рубежах США из-за «полномасштабного вторжения» нелегалов обеспокоены не только представители Республиканской партии, но и «многие сотни миллионов» американцев.

«Мы не можем отправлять на Украину миллиарды долларов, пока у самой Америки границы словно решето… Американский народ не должен следить за нами каждый час каждого дня, чтобы его же правительство не нанесло ему удар в спину. Чем он заслужил столь ненадёжных государственных служащих? Что за злобу наш орган затаил на тех самых людей, которые нас избрали и платят нам зарплату?», — заявил Ли.

По мнению сенатора, предоставление помощи Киеву «кажется неправильным» по отношению к американским гражданам, которые «живут от зарплаты до зарплаты» в условиях, когда стоимость жизни повышается, а США угрожает втягивание в полномасштабный конфликт с ядерной державой, которая может «многократно уничтожить» Соединённые Штаты.

Ещё одной причиной возмущения сенатора стала передача американского оружия Украине из военных резервов, на восполнение которых может потребоваться «десятилетие или больше».

В тот же день американский сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол назвал «прямым оскорблением каждого американца» законопроект, который, по его словам, предполагает помощь «заведомо коррумпированному режиму» на Украине.

Заседание американского сената

© Celal Gunes/Anadolu via Getty Images

Его возмущение вызвал тот факт, что ряд законодателей в сенате считают, что американские доллары, сэкономленные за счёт отказа от обеспечения безопасности американских границ, «можно перенаправить на зарплаты украинских чиновников».

Метания в конгрессе

Напомним, изначально средства на возобновление помощи Украине, а также поддержку Израиля шли одним пакетом с финансированием мер по ограничению миграции на южной границе США. Этот документ был поддержан Белым домом, однако республиканцы нижней палаты конгресса выступили против, пообещав заблокировать утверждение законопроекта.

Спикер палаты представителей Майкл Джонсон назвал его «провальным», поскольку после его одобрения произойдёт «рост нелегальной иммиграции». Экс-президент США Дональд Трамп расценил этот документ как «катастрофу». В ответ на это глава Белого дома Джо Байден обвинил Трампа в том, что миллиардер якобы пытается помешать утверждению инициативы, используя её «в качестве оружия» против действующей администрации.

В итоге законопроект о предоставлении помощи Израилю и Украине, а также об ужесточении мер контроля на южной границе США не прошёл первое процедурное голосование в американском сенате.

После этого демократическое большинство в верхней палате приняло решение отделить вопрос о предоставлении помощи своим союзникам от вопроса финансирования охраны границы США. Как заявил журналистам 7 февраля лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер, из-за того что республиканцы не согласны с редакцией законопроекта, предполагающей одобрение помощи Украине «вместе с положениями о границе», он решил «предоставить им выбор».

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Впоследствии, 8 февраля, сенаторы в верхней палате преодолели разногласия и большинством голосов приняли решение рассмотреть отдельный документ, связанный с предоставлением средств Киеву и Тель-Авиву. Инициатива предусматривает выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $95 млрд, которые пойдут, в частности, на пакет помощи для Украины (около $60 млрд) и помощь Израилю (более $14 млрд).

«Ни при каких условиях»

Как отметил сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, демократы в сенате разделили вопрос помощи Украине с Израилем и положения об охране южных границ США и будут теперь «пытаться продавливать» законопроект в таком виде.

«То, что этот документ прошёл второй процедурный круг в сенате — подтверждение того, что представители Демократической партии следуют по траектории внешней политики Белого дома, заточенной на поддержку киевского режима в рамках противостояния России», — рассказал Блохин в комментарии RT.

Однако впереди ещё итоговое голосование в верхней палате, которое законопроект сможет пройти, если преодолеет протестные акции республиканцев, которые не согласны с нынешней редакцией документа и выступают против поддержки Украины, добавил эксперт.

«Такая их позиция связана с внутриполитической борьбой в США, суть которой заключается в том, чтобы создать проблемы для демократов, испортить имидж Байдена, обвинить его в неэффективном расходовании средств американских налогоплательщиков», — пояснил аналитик.

По его мнению, задача многих республиканцев и в верхней, и в нижней палате — показать, что проект поддержки Украины при Байдене на самом деле не оправдывает тех колоссальных финансовых средств, которые на это выделяются.

В свою очередь, как отметил профессор Института медиа НИУ ВШЭ, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев, республиканцы чётко осознают, что вопрос финансирования Украины является самой уязвимой точкой нынешней демократической администрации, которая не откажется от поддержки Киева «ни при каких условиях».

Поставка военной помощи США на Украину

© AP Photo/Alex Brandon

«Поэтому члены Республиканской партии, в том числе в сенате, в эту точку будут бить. Кроме того, теперь акцент делается не только на теме коррупции на Украине, но и на аргументе об угрозе втягивания США в войну с Россией без соблюдения конституционных процедур. Фактически республиканцы выводят Белый дом на обсуждение конституционности принимаемых администрацией решений. Таким образом они подкладывают под процесс импичмента Байдена уже очень серьёзное основание», — выразил свою позицию Евстафьев в комментарии RT.

Однако, как отметил эксперт, на итоговое голосование в сенате по законопроекту о выделении помощи Украине и Израилю повлияет не аргументация законодателей-республиканцев, а общая партийная дисциплина в верхней палате.

«Самый главный вопрос заключается в том, смогут ли лидеры демократического большинства в сенате удержать эту партийную дисциплину», — отметил Евстафьев.

Но если в сенате шансы на принятие «разорванного пакета» Байдена с помощью Украине имеются, то в нижней палате документ ждут «не радужные перспективы», уверен Евстафьев.

Это мнение подтверждает и газета The New York Times, которая пишет, что коалиции представителей обеих партий, до сих пор продвигавшей этот законопроект в сенате, «нужно будет сохранять свои ряды на протяжении ещё нескольких голосований».