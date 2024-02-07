Сенаторы США проведут голосование об отдельном выделении помощи Украине
- AP
Об этом пишет The New York Times.
«Республиканцы говорили, что не могут одобрить помощь [Украине] без положений о границе. Теперь они говорят, что не могут одобрить помощь Украине вместе с положениями о границе. Сегодня я предоставлю им выбор», — сказал Шумер журналистам.
По мнению сенатора, законопроект о «чистой иностранной помощи», исключающий положения о пограничной политике, получит достаточную поддержку в конгрессе.
Накануне президент Джо Байден выразил разочарование тем, что законопроект о выделении денег на поставки оружия Украине и о безопасности границ США, вероятно, не доберётся даже до голосования в сенате.
Его выступление состоялось после того, как республиканское руководство в палате представителей США отвергло законопроект, совмещающий предложения по безопасности американских границ и по выделению новых денег на поставки оружия Украине.