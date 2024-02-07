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Сенаторы США проведут голосование об отдельном выделении помощи Украине

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Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер намерен провести голосование по отдельному законопроекту о выделении десятков миллиардов долларов для военных поставок Украине и Израилю. Документ при этом не содержит положений об ужесточении миграционной политики, так как республиканцы в корне не согласны с нынешней редакцией инициативы.
Сенаторы США проведут голосование об отдельном выделении помощи Украине
  • AP

Об этом пишет The New York Times.

«Республиканцы говорили, что не могут одобрить помощь [Украине] без положений о границе. Теперь они говорят, что не могут одобрить помощь Украине вместе с положениями о границе. Сегодня я предоставлю им выбор», — сказал Шумер журналистам.

По мнению сенатора, законопроект о «чистой иностранной помощи», исключающий положения о пограничной политике, получит достаточную поддержку в конгрессе.

Накануне президент Джо Байден выразил разочарование тем, что законопроект о выделении денег на поставки оружия Украине и о безопасности границ США, вероятно, не доберётся даже до голосования в сенате.

Его выступление состоялось после того, как республиканское руководство в палате представителей США отвергло законопроект, совмещающий предложения по безопасности американских границ и по выделению новых денег на поставки оружия Украине.

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