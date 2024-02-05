Республиканцы в палате представителей отвергли проект по границам США и Украине
- AFP
«Республиканцы палаты представителей выступают против законопроекта сената об иммиграции, потому что он провальный во всех областях политики, необходимых для обеспечения безопасности нашей границы, и фактически будет стимулировать рост нелегальной иммиграции», — говорится в заявлении Джонсона.
По его словам, «на карту поставлен суверенитет Америки», а законопроект на стадии поступления в палату представителей уже является «мёртвым».
Сенаторы США ранее опубликовали «долгожданное двухпартийное соглашение» по обеспечению безопасности на границе США и Мексики и по выделению новой военной помощи Украине. Как пишет The Hill, законопроект был составлен по итогам нескольких месяцев переговоров.
Документом предлагается выделить $118 млрд на помощь Израилю, Украине и на обеспечение безопасности на границах США. Примерно $60 млрд предусмотрено для финансирования боевых действий в зоне СВО.