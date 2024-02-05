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Республиканцы в палате представителей отвергли проект по границам США и Украине

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Республиканское руководство в палате представителей США отвергло законопроект, совмещающий предложения по безопасности американских границ и по выделению новых денег на поставки оружия Украине. Спикер палаты представителей Майкл Джонсон призвал сенат не тратить время и отклонить законопроект.
Республиканцы в палате представителей отвергли проект по границам США и Украине
  • AFP

«Республиканцы палаты представителей выступают против законопроекта сената об иммиграции, потому что он провальный во всех областях политики, необходимых для обеспечения безопасности нашей границы, и фактически будет стимулировать рост нелегальной иммиграции», — говорится в заявлении Джонсона.

По его словам, «на карту поставлен суверенитет Америки», а законопроект на стадии поступления в палату представителей уже является «мёртвым».

Сенаторы США ранее опубликовали «долгожданное двухпартийное соглашение» по обеспечению безопасности на границе США и Мексики и по выделению новой военной помощи Украине. Как пишет The Hill, законопроект был составлен по итогам нескольких месяцев переговоров.

Документом предлагается выделить $118 млрд на помощь Израилю, Украине и на обеспечение безопасности на границах США. Примерно $60 млрд предусмотрено для финансирования боевых действий в зоне СВО.

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