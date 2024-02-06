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Байден опасается, что законопроект о помощи ВСУ и границе США может ждать провал

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Законопроект о выделении денег на поставки оружия Украине и о безопасности границ США, вероятно, не доберётся даже до голосования в сенате, считает американский президент Джо Байден.
Байден опасается, что законопроект о помощи ВСУ и границе США может ждать провал
  • Gettyimages.ru

Как он отметил во время выступления перед журналистами, результатом разработки законопроекта, который создавался в процессе переговоров, должно было стать двухпартийное согласие, которое привело бы к реформам в миграционной сфере США.

«Самые жёсткие реформы по обеспечению безопасности границы, скорее всего, даже не дойдут сената», — сказал президент, выступление которого транслировал канал издания The Washington Post.

Республиканское руководство в палате представителей США ранее отвергло законопроект, совмещающий предложения по безопасности американских границ и по выделению новых денег на поставки оружия Украине. Спикер палаты представителей Майкл Джонсон призвал сенат не тратить время и отклонить законопроект.

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