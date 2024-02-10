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Сенатор Пол назвал законопроект о помощи Украине оскорблением американцев

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Американский сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол заявил, что законопроект о выделении $60 млрд помощи Украине является прямым оскорблением американцев.
Сенатор Пол назвал законопроект о помощи Украине оскорблением американцев
  • © AP Photo / Jacquelyn Martin

Такое мнение он высказал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Пол отметил, что законопроект предполагает ассигнование $300 млн на охрану границ Украины, в то время как властями полностью игнорируется обстановка на южных рубежах Соединённых Штатов.

«Этот законопроект не просто ошибочен, это прямое оскорбление каждого американца, особенно в то время, когда наши границы остаются без защиты», — говорится в сообщении.

По словам политика, американские власти ничего не делают, чтобы решить эту проблему, а только предлагают «фейковые реформы».

Ранее законопроект о выделении помощи Украине и Израилю без финансов на охрану границы прошёл процедурное голосование в сенате США.

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